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السبت 20 نيسان 2024 ساعة 08:51

صنعاء تبدي موقفها من الفيتو الامريكي ضد عضوية فلسطين

صنعاء تبدي موقفها من الفيتو الامريكي ضد عضوية فلسطين
وأكد عبدالسلام في منشور على منصة "إكس"، أن هذا الموقف الأمريكي يُمثل استمرارًا للعدوان على الشعب الفلسطيني ودعمًا للاحتلال الإسرائيلي.

وقال "إن قرار الولايات المتحدة بالوقوف ضد الإجماع الدولي يثبت مجددًا انحيازها الأعمى لإسرائيل ورفضها لجميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني."

ودعا عبدالسلام المجتمع الدولي إلى الضغط على الولايات المتحدة للتراجع عن هذا القرار الظالم، وإلزامها باحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وكانت استخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي اول أمس الخميس، حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وحظي مشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي "يوصي الجمعية العامة المكونة من 193 دولة، بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة"، بتأييد 12 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت هما بريطانيا وسويسرا، بينما عارضته الولايات المتحدة التي تمتلك حق الفيتو باعتبارها إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
رقم : 1129892
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