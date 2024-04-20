بالأسلحة المناسبة.. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقع "حدب يارين"

وفي هذا الإطار، أعلنت المقاومة في بيان، أنّ مجاهديها استهدفوا صباح اليوم السبت، موقع "حدب يارين" في الجليل الغربي بالأسلحة المناسبة، مؤكدةً إصابته إصابة مباشرة.
وكانت المقاومة/ قد استهدفت أمس الجمعة، التجهيزات التجسسيّة في موقع "الرادار" في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة الملائمة، مؤكدة أنّ الأسلحة أصابت التجهيزات التجسسيّة في الموقع إصابة مباشرة، أدّت إلى تدميرها.
كذلك، أعلنت المقاومة أنه بعد "رصد دقيق وترقب لقوات العدو، وعند وصول آلية من نوع هامر إلى موقع المطلة، وتجمع الجنود حولها، استهدفها مجاهدو المقاومة بصاروخ موجه، أدى إلى تدميرها وسقوط الجنود بين قتيل وجريح".
وفي عمليتين أخريين، استهدفت المقاومة تجمعين لجنود الاحتلال في موقع "بيّاض بليدا"، ومحيط موقع "رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانيّة المحتلّة، مستخدمة في الأولى قذائف مدفعيّة، وفي الثانية أسلحة صاروخية، ومحققةً في كلتا العمليتين إصابة مباشرة.