خلية الإعلام الأمني في العراق: شهيد و8 جرحى في انفجار "كالسو"

وأضافت خلية الإعلام الأمني أنّ الدفاع المدني في بابل والجهات المساندة، بذلت جهوداً كبيرة لمنع امتداد الحريق الذي اندلع بعد الانفجار لمسافات أبعد.



وأفادت الخلية بتشكيل لجنة فنية عليا مختصة من الدفاع المدني وجهات أخرى، لبيان أسباب الانفجار والحرائق في الموقع والمحيط، لافتةً إلى أنّ تقرير قيادة الدفاع الجوي أكد عدم وجود أي طائرة مسيّرة أو مقاتلة في أجواء بابل قبل وأثناء الانفجار.



وفي سياق متصل، اعتبر عضو حركة "النجباء" مهدي الكعبي، أنّ كيان الاحتلال يريد توسيع الصراع لكي يكون بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية في إيران.



من جهته، زار رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي، عبد العزيز المحمداوي، مكان الانفجار مطمئناً إلى سلامة المقاتلين الموجودين هناك، كما اطلع على تفاصيل اللجان التحقيقية، قبل زيارة الجرحى في المستشفى معطياً توجيهاته بتوفير أقصى الرعاية الصحية لهم.



وكان مدير مكتب الميادين في بغداد، قد أكد اليوم السبت، ارتقاء شهيد وإصابة أشخاص بجروح، من جراء العدوان الجوي الذي استهدف قاعدة "كالسو" في المسيب، جنوب العاصمة بغداد، بـ3 غارات، موضحاً أنّ العدوان استهدف المدخل الرئيس للقاعدة، إلى جانب مرآب آليات ومكتب للحشد الشعبي.



