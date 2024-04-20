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السبت 20 نيسان 2024 ساعة 12:14

4 مجازر في قطاع غزة خلال 24 ساعة.. وأعداد الشهداء إلى 34049

4 مجازر في قطاع غزة خلال 24 ساعة.. وأعداد الشهداء إلى 34049
وأضافت الوزارة أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 4 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 37 شهيداً. 

يأتي ذلك فيما دخلت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة يومها الـ 197، مع تكثيف الاحتلال غاراته على مدينة رفح، جنوبي القطاع. 

واستهدف الاحتلال خلال الساعات الماضية، بغارة جوية، كلاً من شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ودير البلح ومخيم النصيرات، وسط القطاع. 

وبحسب مصادر، فقد ارتقى 9 شهداء إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في حي تل السلطان، غربي رفح. 

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة إنّ طواقمه انتشلت 9 شهداء معظمهم من الأطفال، وأنّها تنقل عدداً من المصابين بعد استهداف طائرات الاحتلال شقة في بناية سكنية لعائلة رضوان في حي تل السلطان، غربي رفح.

كما استهدف طيران الاحتلال موقعاً في منطقة حي السلام جنوبي شرقي مدينة رفح، وحي الشعوت جنوباً.

وفي مخيم النصيرات، شنّ طيران الاحتلال غارة على محيط منطقة الدعوة، شرقي المخيم وسط قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما تؤكد وزارة الصحة أنّ أكثر من 730 ألف نسمة في منطقتي غزة وشمال غزة بلا خدمات صحية حقيقية، بسبب تعمّد الاحتلال الإسرائيلي تدمير المنظومة الصحية في القطاع.

كما تواجه مدينة غزة كارثة بيئية جديدة تهدّد الفلسطينيين، وتتمثل بتوقف جميع آبار المياه فيها منذ أسبوعين. وتضاف هذه الكارثة إلى سلسلة الكوارث التي تسبب بها الاحتلال لقطاع غزة منذ أن شن عدوانه الغاشم عليه.
رقم : 1129926
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