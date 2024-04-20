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السبت 20 نيسان 2024 ساعة 14:18

الموت يغيب ممثلا مصريا کبیرا والكشف عن سبب وفاته

الموت يغيب ممثلا مصريا کبیرا والكشف عن سبب وفاته
وكان السعدني قد غاب عن تقديم أي أعمال فنية منذ نحو عشر سنوات وابتعد عن الظهور في وسائل الإعلام.

ونعاه عدد من النجوم المصريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منهم شريهان وأحمد السقا ومنى زكي وماجد المصري ونهال عنبر وأحمد زاهر وسمية الخشاب. ومن خارج مصر، نعاه الممثل الكويتي طارق العلي والممثلة الأردنية صبا مبارك والممثلة اللبنانية مادلين طبر.

وكشف الفنان المصري محمود البزاوي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، ومن المقرر تشييع جنازته من مسجد الشرطة.

وقال محمود البزاوي لموقع "القاهرة 24" وفاة صلاح السعدني طبيعية ومدخلش أي مستشفى في اللحظات الأخيرة وكان كويس جدا لآخر لحظة.

من جانبها، قالت الفنانة لوسي للموقع ذاته: أنا كنت بحاول أكلم الفنان صلاح السعدني ومكنش بيرد، ساعات كان بيرد وهو كان في فترة صعبة شوية، وأنا مبحبش أتقل على الناس اللي بتبقى تعبانة.

وأضافت لوسي: أسرته مكنتش بتخلي حد يشوفه، وهو من وقت مسلسل الباطنية وهو كان تعبان ووقع مننا أكتر من مرة واتنقل المستشفى، وأنا كنت بتصل عليه، وساعات كان بيتصل عليا، والبقاء والدوام لله.

وولد السعدني عام 1943 وتخرج في كلية الزراعة وهو الشقيق الأصغر للكاتب الساخر الراحل محمود السعدني.

وقدم في بداياته أدوارا صغيرة على المسرح وواكب انطلاق التلفزيون في مصر في ستينات القرن الماضي، فشارك في مسلسلات (الضحية) و(الرحيل) و(لا تطفئ الشمس) و(القاهرة والناس) واستمر لاحقا في تقديم المسلسلات التي شكلت الجزء الأبرز من رصيده الفني.استمر نجاحه التلفزيوني في مسلسلات منها (أبنائي الأعزاء.. شكرا) و(الزوجة أول من يعلم) لكن يظل مسلسل (ليالي الحلمية) بأجزائه المتتالية للمؤلف أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل عبد الحافظ، هو أيقونة مشواره الفني حيث قدم فيه دور "العمدة سليمان غانم" ليطلق عليه النقاد لاحقا لقب "عمدة الدراما المصرية".

ومن أبرز أدواره التلفزيونية أيضا شخصية "حسن النعماني" في مسلسل (أرابيسك) و"نصر وهدان القط" في مسلسل (حلم الجنوبي).

وفي السينما ترك بصمة مميزة من خلال عدد غير قليل من الأفلام منها (الغول) و(ملف في الآداب) و(العملاق) و(صراع الأحفاد) و(درب الرهبة) و(العودة والعصفور) و(المراكبي).

وكانت أشهر مسرحياته (الملك هو الملك) التي شاركه فيها المغني محمد منير عام 2006.
رقم : 1129947
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