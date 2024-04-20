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السبت 20 نيسان 2024 ساعة 14:56

باشينيان: عناصر حرس الحدود الروسي سيتركون مواقعهم في مقاطعة تافوش

باشينيان: عناصر حرس الحدود الروسي سيتركون مواقعهم في مقاطعة تافوش
وأعلن مكتب باشينيان، يوم أمس الجمعة، ظهور حدود مرسومة بين أرمينيا وأذربيجان في قسم من هذه المنطقة.

وأضاف رئيس وزراء أرمينيا: "لقد ظهرت المراكز الحدودية الروسية في وضع محدد، وما يحدث الآن هو تغيير كبير في الوضع، وهذا التغيير الكبير يجب أن يكون له تأثير في جميع الاتجاهات. وهذا يعني أنه ليس لدينا جبهة وخطوط أمامية، بل لدينا حدود، والحدود علامة للسلام. وهذا يعني أنه سيتم التعاون والتفاعل بين حرس الحدود في أرمينيا وأذربيجان قادرين وسيتمكنون معا من حماية الحدود بشكل مستقل".

وأشار باشينيان إلى أنه لم تعد هناك مواضيع كبيرة للمناقشة  في مسألة وجود حرس الحدود الروسي في أرمينيا.

يوم أمس الجمعة، قال السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الأذربيجانية أيخان حاجي زاده، إن يريفان وافقت على إعادة أربع قرى كانت تسيطر عليها أرمينيا سابقا إلى باكو.

وأرمينيا هي الدولة الوحيدة التي يتواجد فيها حرس الحدود الروسي خارج روسيا.

ويقوم رجال حرس الحدود الروس بالتعاون مع زملائهم الأرمن، بحماية الحدود مع تركيا وإيران وفقا لاتفاقية 30 سبتمبر 1992. ويعمل حرس الحدود الروس في أربع مفارز في أرمينيا - في غيومري، وأرمافير، وأرتاشات وميغري، بالإضافة إلى نقطة تفتيش منفصلة في مطار زفارتنوتس.
رقم : 1129955
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