الصفحة الرئيسية
0
السبت 20 نيسان 2024 ساعة 15:42

الإمارات العربية.. اختبار غواصة عسكرية مجنحة

الإمارات العربية.. اختبار غواصة عسكرية مجنحة
وتم تصميم الغواصة بهيكل هيدروديناميكي مميز يضمن المزيد من المناورة تحت الماء بفضل الأجنحة المبتكرة.

وأشارت صحيفة Navy recognition إلى أن غواصة Kronos مزودة بوحدة القوة الهجينة التي تجمع بين محرك كهربائي ومحرك ديزل قوي والتي تسمح بالتسارع حتى 80 كلم/ساعة على سطح البحر و50 كلم/ساعة تحت الماء. ويمكن أن تعمل الغواصة على عمق حتى 100 متر وتغطس إلى عمق 250 مترا. ويضم طاقمها ملاحا واحد، وتتسع الغواصة لـ 10 أفراد .

ويقضي تصميم الغواصة بإمكانية قيادتها عن بعد. وبمقدورها نقل حمولات مختلفة.

واستخدم المهندسون عند بنائها تكنولوجيا "ستيلز"، حيث تم تصنيع جسمها من المادة المشكلة الخاصة التي تمنع الرادار المائي من اكتشافها. ويمكن أن تزوّد الغواصة بتوربيدات، لكن تصميمها المعقد يمكن أن يخلق مشاكل في صيانتها وتدريب الملاحين.

وعلاوة على ذلك فإن بقاء الغواصة تحت الماء يحدد بـ36 ساعة، وهذه المدة لا تكفي لتنفيذ بعض المهام المعقدة. وهناك سلبية أخرى، وهي الثمن المرتفع للغواصة.
رقم : 1129963
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ضيف غير مدعو... محاولة "السوداني" لتحديد دور الوجود الأمريكي في العراق
ضيف غير مدعو... محاولة "السوداني" لتحديد دور الوجود الأمريكي في العراق
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف موقع اسرائيلي حيوي في إيلات
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف موقع اسرائيلي حيوي في إيلات
20 نيسان 2024
قائد في الجيش الايراني: صوت الانفجار في أصفهان ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية لجسم مشبوه
قائد في الجيش الايراني: صوت الانفجار في أصفهان ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية لجسم مشبوه
19 نيسان 2024
لماذا استهدفت إيران النقب في هجومها على الأراضي المحتلة؟
لماذا استهدفت إيران النقب في هجومها على الأراضي المحتلة؟
19 نيسان 2024
بن غفير ومساعي تهويد القدس بالكامل
بن غفير ومساعي تهويد القدس بالكامل
19 نيسان 2024
السعودية والإمارات خلافات تطفو على السطح بعد أعوام من محاولات اخفائها
السعودية والإمارات خلافات تطفو على السطح بعد أعوام من محاولات اخفائها
18 نيسان 2024
في إطار الإبادة الجماعية..مقابر جماعية وإجرام صهيوني تفوق على النازية
في إطار الإبادة الجماعية..مقابر جماعية وإجرام صهيوني تفوق على النازية
18 نيسان 2024
هل يقف الفيتو الأمريكي في وجه عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
هل يقف الفيتو الأمريكي في وجه عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
18 نيسان 2024
قاآني لهنية: دماء أبنائك شرف وكرامة الأمة
قاآني لهنية: دماء أبنائك شرف وكرامة الأمة
18 نيسان 2024
قوات الاحتلال تواصل جريمة الإبادة الجماعية في غزة
قوات الاحتلال تواصل جريمة الإبادة الجماعية في غزة
18 نيسان 2024
رئيسي : إذا قام الكيان الصهيوني بأدنى هجوم فسيتم التعامل معه بشدة وصرامة
رئيسي : إذا قام الكيان الصهيوني بأدنى هجوم فسيتم التعامل معه بشدة وصرامة
17 نيسان 2024
الهزيمة الثانية لـ"إسرائيل".. الفشل في الدبلوماسية بعد الهزيمة في الميدان
الهزيمة الثانية لـ"إسرائيل".. الفشل في الدبلوماسية بعد الهزيمة في الميدان
17 نيسان 2024
ست عقبات تمنع الکيان الصهيوني من الرد على الهجوم الإيراني... ما هي؟
ست عقبات تمنع الکيان الصهيوني من الرد على الهجوم الإيراني... ما هي؟
17 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟