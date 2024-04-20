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السبت 20 نيسان 2024 ساعة 15:56

اعتقال طلاب مؤيدين لفلسطين في جامعة كولومبيا بنيويورك

اعتقال طلاب مؤيدين لفلسطين في جامعة كولومبيا بنيويورك
وقال رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز، إنّ "رجال الشرطة تدخلوا لضمان سلامة الحرم الجامعي والطلاب والموظفين، وقاموا بأكثر من 108 عمليات اعتقال وتأكدوا من أنه لم تحدث أي أعمال عنف أو إصابات".

واحتجاجًا على الحرب التي تشنها "إسرائيل" على غزة، طالب هؤلاء الطلاب جامعة كولومبيا التي لديها برنامج تبادل مع تل أبيب، بمقاطعة جميع الأنشطة المرتبطة بكيان الإحتلال.

هذا وتشهد العديد من دول العالم مسيرات واحتجاجات متواصلة، رفضًا للعدوان الإسرائيلي على غزة، المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والذي خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وأدّى إلى تهجير نحو مليونَي فلسطيني داخل قطاع غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الإحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، إذ تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها.
رقم : 1129965
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