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السبت 20 نيسان 2024 ساعة 16:04

السيد الحوثي: عداء اليهود الشديد للمسلمين يأتي للسيطرة على الأمة

السيد الحوثي: عداء اليهود الشديد للمسلمين يأتي للسيطرة على الأمة
واضاف السيد الحوثي في كلمة خلال تدشين الدورات الصيفية بحضور رسمي وعلمائي: نرى كم هي عداوة العدو الإسرائيلي للإسلام والمسلمين، كيف حقده على العرب والمسلمين، مضيفا: ان اليهود الصهاينة لديهم شعار الموت للعرب، هذا شعار يرددونه، يهتفون به، ينطلقون على أساسه.

واكدا السيد الحوثي ان بعض الدول عدلت مناهجها الدراسية وجعلت الركيزة الأساسية وسقف عملية تعديلها موضوع اليهود الصهاينة و"إسرائيل"، لتنال إعجاب عن الكيان الصهيوني، لكن العدو الإسرائيلي لا يغير شيئا في مناهجه الدراسية وسياسته التعليمية ويربي أطفاله على العداء الشديد للمسلمين، قائلا: ان موجة تدجين الأجيال تتجه إلى دول عربية تغيب منها قضايا البناء على أساس عزتها وكرامتها.

وتابع: المفاهيم السلبية السيئة المدجنة للأجيال المميعة للشباب تقدم في العملية التعليمية ووسائل الإعلام بما ينحدر بالأمة.

واشار الى ان الحضارة الإسلامية تعتمد على المبادئ والقيم الإلهية لعمارة الأرض وإقامة القسط وتجسيد الأخلاق والقيم، لكن حضارة الغرب يغلب عليها الهمجية والإجرام الاستباحة لكل شيء..حضارة الغرب تشطب الأخلاق من الواقع الإنساني وصولا إلى أن تتحول مسألة الشذوذ الأخلاقي إلى مسألة مقوننة.. الغرب الكافر يحاول أن يعمم حضارته على بقية المجتمعات.

قائلا: "أي ظلم للأجيال عندما تقدم لها مناهج تدجنها للعدو الإسرائيلي الذي نرى ما يفعله في قطاع غزة؟..نرى كم هي عداوة العدو الإسرائيلي للإسلام والمسلمين، كيف حقده على العرب والمسلمين".
رقم : 1129967
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