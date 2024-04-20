إيرانية تحصد جائزة أفضل ممثلة في مهرجان بيروت الدولي.. من هي؟

وتمكنت الممثلة ومخرجة الفيلم القصير"اسباسم" (التشنج) صحراء اسدالهي، من الحصول على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة.



وأقيم الحفل الختامي لمهرجان بيروت الدولي، مساء أمس الجمعة، في بيروت.



وافتتح مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة دورته السابعة في حفل ضخم أقيم في كازينو لبنان ونظّم هذا المهرجان مجتمع بيروت السينمائي، تحت شعار: “نساء من أجل القيادة”، وامتد فعالياته حتى ١٩ نيسان ٢٠٢٤.



وقد أراد المنظمون من خلاله التغلّب على منطق الحروب والعنف والصمود رغم كل الصعوبات والأوضاع والصراعات التي يعاني منها لبنان والوطن العربي، وذلك من خلال نشر لغة السلام والحب والثقافة والفن.



ويهدف هذا المهرجان إلى تمكين المرأة وتسليط الضوء على دورها القيادي والريادي. نساء رائدات في هذا المجال، يحتفى بهن سنويًا في حفل افتتاح المهرجان.