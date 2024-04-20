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السبت 20 نيسان 2024 ساعة 17:37

بايدن يثير الدهشة.. استحضر أكلة لحوم البشر في غينيا؟

بايدن يثير الدهشة.. استحضر أكلة لحوم البشر في غينيا؟
لكن ما حدث على أرض الواقع، وفقاً للبيت الأبيض والسجلات الرسمية، مختلف إلى حد بعيد عما رواه بايدن.

وقالت الرئاسة الأميركية الخميس إن القصة التي رواها بايدن تعاني، على غرار ما يحدث مع الكثير من الأساطير العائلية، من بعض المغالاة والتضخيم.

وخلال جولة انتخابية في مسقط رأسه بمدينة سكرانتون في ولاية بنسلفانيا الأربعاء، توقف بايدن أمام نصب تذكاري لقتلى الحرب العالمية الثانية حيث أشاد بعمه، الملازم الثاني أمبروز جيه. فينيغان.

وتقدم الرئيس البالغ من العمر 81 عاماً، والذي كان عمره عاماً واحداً عندما قضى عمه في 1944، من النصب التذكاري ولمس بيمناه اسم عمه المحفور وسط قائمة طويلة من الأسماء.

وقال بايدن في وقت لاحق أمام جمع من عمال الصلب في بيتسبرغ "لقد تم إطلاق النار على (طائرته) في غينيا الجديدة، ولم يعثروا على جثته أبداً لأنه كان هناك الكثير من أكلة لحوم البشر في ذلك الجزء من غينيا الجديدة، حقاً".

ولم يتوان بايدن عن تكرار القصة نفسها على مسامع الصحافيين، مؤكداً أن طائرة عمه "أُسقطت في منطقة كان بها الكثير من أكلة لحوم البشر في غينيا الجديدة"، مشيراً ألى أن الحكومة الأميركية استعادت أجزاء من الطائرة التي تم إسقاطها.

لكن الرواية التي سردها بايدن تفتقر في الواقع إلى الكثير من الحقائق الموثقة في سجلات وزارة الدفاع الأميركية، سواء لجهة سبب سقوط الطائرة أو موقع سقوطها أو حتى قصة أكلة لحوم البشر من أساسها.

وبحسب الموقع الإلكتروني للوكالة الرسمية المكلفة شؤون أسرى الحرب والمفقودين الأميركيين فإن عم بايدن كان متوجهاً إلى غينيا الجديدة على متن طائرة عسكرية مهمتها إيصال البريد وقد "أُجبرت على الهبوط في المحيط" قبالة ساحل الجزيرة "لأسباب غير معروفة".

وأضافت الوكالة أن الطائرة ارتطمت بالمياه بقوة وقد فشل ثلاثة من أفراد طاقمها في الخروج من الحطام بينما نجا واحد فقط أنقذته بارجة عابرة.

وقالت الوكالة "لم يعثر البحث الجوي في اليوم التالي على أي أثر للطائرة المفقودة أو لأفراد الطاقم المفقودين".

ورداً على الجدل الذي أثارته الرواية الخيالية التي سردها بايدن، أقرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار بأن عم الرئيس "فقد حياته عندما تحطمت الطائرة العسكرية التي كان على متنها في المحيط الهادئ"، وليس على الأرض كما قال الرئيس.
رقم : 1129975
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