وسائل إعلام أوكرانية: انفجارات في مدينتي أوديسا وتشيرنومورسك

وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية نقلا عن مصادر محلية بأن الانفجارات وقعت بدءا من الساعة 16:19 (بتوقيت موسكو) حيث انطلقت صافرات الإنذار تنبيها من غارة جوية في مقاطعة أوديسا.



وأعلنت السلطات المحلية في أوديسا تفعيل حالة التأهب الجوي تحسبا من أي غارات روسية في المنطقة.



وأشارت القوات الجوية الأوكرانية إلى أنه تم رصد هدف يتحرك باتجاه أوديسا، قائلا إنه "تم إطلاق صاروخ موجه من قبل طائرة مسيرة قادمة من البحر الأسود باتجاه مقاطعة أوديسا"..



واعتبارا من الساعة 16:42، أبلغت القوات الجوية عن هدف آخر في السماء، ربما يتجه نحو أوديسا.



وفي ذات السياق أفاد عمدة مدينة خاركوف إيغور تيريخوف، بوقوع انفجار في الجزء الواقع تحت السيطرة الأوكرانية من المدينة.

