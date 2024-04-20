الصفحة الرئيسية
0
السبت 20 نيسان 2024 ساعة 18:53

عباس: سنعيد النظر بالعلاقات الثنائية مع أميركا

عباس: سنعيد النظر بالعلاقات الثنائية مع أميركا
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” عن عباس قوله: أن استخدام “الفيتو يشكل عدوانا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى تاريخه، وأرضه، ومقدساته، وتحديا لإرادة المجتمع الدولي”.

وتابع: أن “الإدارة الأمريكية الحالية لم تتراجع فقط عن وعودها والتزاماتها، بل سمحت لـ"إسرائيل" بإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال صمتها على سرقتها لأموال الشعب الفلسطيني، رغم ادعاءاتها المتكررة أنها تريد تقوية السلطة، وتعزيز وجودها”.

وأوضح أنه “تم العمل مع المجموعة العربية، والعديد من الدول الأوروبية على خلق مناخ، يؤدي إلى وقف الحرب، وإيجاد رؤية مشتركة، تنهي عدم الاستقرار والتوتر، ولكن موقف أمريكا لم يكن سوى الاستخفاف والرفض لكل رؤية لا تلائم "إسرائيل"، والسياسة الأمريكية الخاطئة”.

وأضاف: "نحن على أبواب مرحلة جديدة وصعبة، وأمامنا خيارات متعددة للحفاظ على حقوقنا ولصيانة هويتنا"، متابعا: "سنضع استراتيجية جديدة لحماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل، والسير وفق أجندة فلسطينية وليس وفق رؤية أمريكية، أو أجندات إقليمية، فلن نبقى رهائن لهذه السياسات التي ثبت فشلها، وانكشفت للعالم أجمع".

وأكد الرئيس الفلسطيني، أن "الشرق الأوسط" لن يستقر دون حل عادل للقضية الفلسطينية"، محملا الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد استخدمت الخميس الماضي، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، ضد طلب فلسطين نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في خطوة منعت الهيئة الدولية من الاعتراف الفعلي بدولة فلسطينية.

وصوّت لصالح مشروع هذا القرار الذي تقدمت به الجزائر، نيابة عن المجموعة العربية، 12 عضوًا، فيما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.
رقم : 1129986
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ضيف غير مدعو... محاولة "السوداني" لتحديد دور الوجود الأمريكي في العراق
ضيف غير مدعو... محاولة "السوداني" لتحديد دور الوجود الأمريكي في العراق
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف موقع اسرائيلي حيوي في إيلات
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف موقع اسرائيلي حيوي في إيلات
20 نيسان 2024
قائد في الجيش الايراني: صوت الانفجار في أصفهان ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية لجسم مشبوه
قائد في الجيش الايراني: صوت الانفجار في أصفهان ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية لجسم مشبوه
19 نيسان 2024
لماذا استهدفت إيران النقب في هجومها على الأراضي المحتلة؟
لماذا استهدفت إيران النقب في هجومها على الأراضي المحتلة؟
19 نيسان 2024
بن غفير ومساعي تهويد القدس بالكامل
بن غفير ومساعي تهويد القدس بالكامل
19 نيسان 2024
السعودية والإمارات خلافات تطفو على السطح بعد أعوام من محاولات اخفائها
السعودية والإمارات خلافات تطفو على السطح بعد أعوام من محاولات اخفائها
18 نيسان 2024
في إطار الإبادة الجماعية..مقابر جماعية وإجرام صهيوني تفوق على النازية
في إطار الإبادة الجماعية..مقابر جماعية وإجرام صهيوني تفوق على النازية
18 نيسان 2024
هل يقف الفيتو الأمريكي في وجه عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
هل يقف الفيتو الأمريكي في وجه عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
18 نيسان 2024
قاآني لهنية: دماء أبنائك شرف وكرامة الأمة
قاآني لهنية: دماء أبنائك شرف وكرامة الأمة
18 نيسان 2024
قوات الاحتلال تواصل جريمة الإبادة الجماعية في غزة
قوات الاحتلال تواصل جريمة الإبادة الجماعية في غزة
18 نيسان 2024
رئيسي : إذا قام الكيان الصهيوني بأدنى هجوم فسيتم التعامل معه بشدة وصرامة
رئيسي : إذا قام الكيان الصهيوني بأدنى هجوم فسيتم التعامل معه بشدة وصرامة
17 نيسان 2024
الهزيمة الثانية لـ"إسرائيل".. الفشل في الدبلوماسية بعد الهزيمة في الميدان
الهزيمة الثانية لـ"إسرائيل".. الفشل في الدبلوماسية بعد الهزيمة في الميدان
17 نيسان 2024
ست عقبات تمنع الکيان الصهيوني من الرد على الهجوم الإيراني... ما هي؟
ست عقبات تمنع الکيان الصهيوني من الرد على الهجوم الإيراني... ما هي؟
17 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟