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السبت 20 نيسان 2024 ساعة 19:36

وزير خارجية الإحتلال يهاجم أردوغان..عار عليك!

وزير خارجية الإحتلال يهاجم أردوغان..عار عليك!
والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية والوفد المرافق له، في إسطنبول.

وعقد اللقاء بشكل مغلق في مكتب الرئاسة بقصر دولمة بهجة في إسطنبول.

وذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية (تي.آر.تي) أن أردوغان ناقش مع هنية جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية هناك وذلك خلال اجتماع في إسطنبول.

وشدد أردوغان لهنية على الأهمية البالغة لوحدة الصف الفلسطيني في التحرك خلال هذه المرحلة، وقال له إن تركيا فرضت سلسلة عقوبات على إسرائيل من بينها قيود تجارية.

وأكد أردوغان أيضا خلال اللقاء أن "إسرائيل" ستدفع حتما يوما ما ثمن الظلم الذي تمارسه على الفلسطينيين، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل لفت نظر المجتمع الدولي إلى هذا الظلم.

وفي أول رد فعل لكيان الاحتلال الإسرائيلي على اللقاء، هاجم وزير الخارجية يسرائيل كاتس الرئيس التركي، وقال له " عار عليك".

وكان أردوغان أكد الجمعة هذه الزيارة دون أن يكشف الهدف منها. وقال للصحافيين "دعونا نحتفظ بجدول الأعمال لنا وللسيد هنية".

وقالت حماس في بيان نشر مساء الجمعة عند وصول هنية إلى إسطنبول إن الحرب في قطاع غزة ستكون على جدول أعمال المحادثات.
رقم : 1129998
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