مكالمة ساخنة مليئة بالصراخ بين نتنياهو ووزيرة الخارجية الألمانية

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إنّ المحادثة بين نتنياهو وباربوك، بشأن الوضع في قطاع غزة، وصلت إلى لهجات قاسية.



وأضافت أن لهجة وزيرة الخارجية الألمانية اشتدت بعد أن عرض بنيامين نتنياهو صوراً قال إنها تظهر أن الحياة في غزة "طبيعية جداً". وأن التقارير التي تتحدث عن المجاعة في القطاع كاذبة حسب زعمه.



وقالت الوزيرة الألمانية رداً على ذلك: "أوصي بعدم الاستمرار في عرض هذه الصور لأنها لا تصف الوضع الحقيقي في غزة.. هناك جوع في غزة".



ورفع نتنياهو صوته، وقال: "هذا حقيقي.. إنه واقع.. نحن لسنا مثل النازيين الذين خلقوا صوراً مزيفة للواقع الافتراضي" حسب قوله.



وردت الوزيرة الألمانية على صراخه قائلة: "هل تريدون القول إن أطباءنا في غزة لا يقولون الحقيقة؟ هل تريدون القول إن وسائل الإعلام الدولية تكذب؟".



وفي ختام المحادثة طالبت الوزيرة بفتح المجال لإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.



يأتي هذا في ظل دعم ألمانيا المتواصل الوافر لكيان الاحتلال منذ بدء العداوان على غزة، تمثل الدعم بالمواقف وارسال الاسلحة والعتاد.