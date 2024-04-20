الصفحة الرئيسية
0
السبت 20 نيسان 2024 ساعة 20:37

الحشد الشعبي يتوعد بالرد علی الهجوم علی كالسو

الحشد الشعبي يتوعد بالرد علی الهجوم علی كالسو
وأفاد مصدر في بغداد ان قاعدة "كالسو" کانت تضم أفراداً من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي ووحدة للدروع تابعة للحشد الشعبي تعرضت لـ5 انفجارات، ادت الی دمار وحريق هائل.

تفقد رئيس أركان "هيئة الحشد الشعبي" عبد العزيز المحمداوي، قاعدة كالسو العسكرية التي تعرضت لقصف جوي امس الجمعة.

ووصل المحمداوي السبت الى قاعدة كالسو العسكرية المشتركة والتي تضم قوات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وتعرضت لقصف جوي.

وسقط ستة أشخاص ما بين شهيد وجريح جراء عدوان جوي استهدف قاعدة تابعة لقوات الحشد الشعبي جنوب العاصمة العراقية بغداد.

عدوان جوي استهدف مقر رئاسة أركان الحشد الشعبي جنوب العاصمة العراقية ما أدى لسقوط عدد من الضحايا ما بين شهيد وجريح.

وتم العدوان بثلاث غارات جوية بطائرات مسيرة مستهدفاً المدخل الرئيسي لقاعدة 'كالسو' الواقعة في مدينة المسيب إلى جانب مرآب آليات ومكتب للحشد الشعبي.

هذا وأكد الحشد الشعبي في العراق وقوع الانفجار في مقر تابع له في القاعدة في ناحية مشروع طريق المرور السريع، شمالي محافظة بابل. مضيفاً أن التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الانفجار وتقييم الخسائر المادية.

وكانت مصادر أمنية عراقية أكدت وقوع قصف جوي على قاعدة 'كالسو' العسكرية المشتركة، جنوبي بغداد، والتي تضم قوات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي.

من جهته أعلن الأمين العام لكتائب سيد الشهداء في العراق، أبو آلاء الولائي، أنه 'سيتم الرد على من يقف خلف الاعتداء على موقع الحشد كائناً من يكون'. مشدداً على أن من يثبت تورطه بعد إكمال التحقيقات اللازمة، سيدفع الثمن'.

وبعد ساعات قليلة على العدوان، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن استهداف قواتها هدفاً حيوياً للاحتلال الإسرائيلي في 'إيلات' داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بطائرات مسيرة مؤكدة أن الاستهداف يأتي نصرةً لأهل قطاع غزة، ورداً على انتهاك العدو الإسرائيلي للسيادة العراقية في استهدافه الغادر لمعسكرات الحشد الشعبي.

من جهتها، نفت القيادة المركزية الأميركية سنتكوم تقارير أفادت بأن طائرات أميركية شنت غارات جويةً في العراق مشددة على أن تلك التقارير غير صحيحة، وأن الولايات المتحدة لم تقم بشن غارات جوية في العراق اليوم.

بدوره، نشر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، على صفحته الرسمية على منصة 'إكس'، تغريدة أكد فيها أن قواته 'لم تشترك أو تشن غارة على مواقع في العراق، مضيفاً أنه يراقب التقارير الواردة بشأن حادث جرف الصخر.
رقم : 1130028
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ضيف غير مدعو... محاولة "السوداني" لتحديد دور الوجود الأمريكي في العراق
ضيف غير مدعو... محاولة "السوداني" لتحديد دور الوجود الأمريكي في العراق
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف موقع اسرائيلي حيوي في إيلات
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف موقع اسرائيلي حيوي في إيلات
20 نيسان 2024
قائد في الجيش الايراني: صوت الانفجار في أصفهان ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية لجسم مشبوه
قائد في الجيش الايراني: صوت الانفجار في أصفهان ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية لجسم مشبوه
19 نيسان 2024
لماذا استهدفت إيران النقب في هجومها على الأراضي المحتلة؟
لماذا استهدفت إيران النقب في هجومها على الأراضي المحتلة؟
19 نيسان 2024
بن غفير ومساعي تهويد القدس بالكامل
بن غفير ومساعي تهويد القدس بالكامل
19 نيسان 2024
السعودية والإمارات خلافات تطفو على السطح بعد أعوام من محاولات اخفائها
السعودية والإمارات خلافات تطفو على السطح بعد أعوام من محاولات اخفائها
18 نيسان 2024
في إطار الإبادة الجماعية..مقابر جماعية وإجرام صهيوني تفوق على النازية
في إطار الإبادة الجماعية..مقابر جماعية وإجرام صهيوني تفوق على النازية
18 نيسان 2024
هل يقف الفيتو الأمريكي في وجه عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
هل يقف الفيتو الأمريكي في وجه عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
18 نيسان 2024
قاآني لهنية: دماء أبنائك شرف وكرامة الأمة
قاآني لهنية: دماء أبنائك شرف وكرامة الأمة
18 نيسان 2024
قوات الاحتلال تواصل جريمة الإبادة الجماعية في غزة
قوات الاحتلال تواصل جريمة الإبادة الجماعية في غزة
18 نيسان 2024
رئيسي : إذا قام الكيان الصهيوني بأدنى هجوم فسيتم التعامل معه بشدة وصرامة
رئيسي : إذا قام الكيان الصهيوني بأدنى هجوم فسيتم التعامل معه بشدة وصرامة
17 نيسان 2024
الهزيمة الثانية لـ"إسرائيل".. الفشل في الدبلوماسية بعد الهزيمة في الميدان
الهزيمة الثانية لـ"إسرائيل".. الفشل في الدبلوماسية بعد الهزيمة في الميدان
17 نيسان 2024
ست عقبات تمنع الکيان الصهيوني من الرد على الهجوم الإيراني... ما هي؟
ست عقبات تمنع الکيان الصهيوني من الرد على الهجوم الإيراني... ما هي؟
17 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟