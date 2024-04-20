الشيخ الخطيب يكشف تفاصيل لقاءاته في طهران

وخلال تصريح صحفي له في مطار رفيق الحريري الدولي، شجب الشيخ الخطيب "العدوان الذي تعرض له العراق"، معتبرا أنه "يأتي في سياق الحملة الظالمة على قوى المقاومة في المنطقة الى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان لم يسبق له مثيل".



وعن زيارته الى إيران، قال الشيخ الخطيب إنه التقى بالرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان "الذين أكدا على وحدة الصفّ الوطني من جميع الجهات والالتقاء على كلمة سواء لاخراج لبنان من الوضع الذي هو فيه".



وأشار الى أنه استعرض معهم "الوضع في المنطقة والحرب الاسرائيلية اللئيمة التي يتعرض لها لبنان وجنوبه والشعب الفلسطيني"، مؤكدا لهم أن "الشعب اللبناني ملتف حول مقاومته وجيشه وبالتالي لا يمكن للشعب اللبناني أن يتخلى عن حقه في المقاومة لتحرير ارضه والدفاع عن نفسه".



واثنى الشيخ الخطيب على "الموقف الذي اتخذته القيادة الشجاعة والحكيمة بالرد الحازم على العدوان الاسرائيلي على مبنى القنصلية في دمشق".



وأشار الى أنه "حصلت لقاءات تناولت الحديث عن بعض القضايا بين المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى والحوزة العلمية في قم تتعلق بإبرام اتفاقيات لتبادل الخبرات والاستفادة من التطور العلمي الذي بلغته إيران في العلوم الحديثة".



ولفت الى أنه "تبادلنا الرأي حول العلاقات الاسلامية الاسلامية وضرورة تسريع الجهد لتنقية هذه العلاقات لما فيه مصلحة الجميع وما يخدم قضاياهم الاستراتيجية".