تسمية شارع باسم "ايران" في العاصمة الباكستانية اسلام آباد

وافاد مصدر انه من المقرر أن تتم إزاحة الستار عن لوحة تحمل اسم "ايران" لشارع في إسلام آباد بعد المحادثات الرسمية بين رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي.



وسيطلق على هذا الشارع، الذي كان يعرف سابقا باسم الشارع 11 في مدينة إسلام آباد، اسم "إيران" اليوم الاثنين، بالتزامن مع زيارة وفد إيراني رفيع المستوى برئاسة الرئيس آية الله رئيسي إلى باكستان.



وتعتبر تسمية الشوارع بأسماء مشاهير وشخصيات إيران وباكستان جزءًا من العلاقات الثقافية بين البلدين.



وتماشياً مع علاقاتها الثقافية العميقة مع باكستان، قامت جمهورية إيران الإسلامية بتسمية شوارع وطرق سريعة في طهران بأسماء "باكستان و"إقبال" و"محمد علي جناح".