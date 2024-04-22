شهداء وجرحى وسط وجنوب القطاع والاحتلال يقتحم مخيم بلاطة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مراسلها، إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع استهداف غارة إسرائيلية المنطقة الجنوبية الشرقية لخان يونس جنوبي القطاع.



واستشهد مواطنون وجرح آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت مسجد التقوى في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بينما استهدفت غارة إسرائيلية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأخرى استهدفت مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة.



وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف للإحتلال استهدف محيط مقبرة السوارحة في مخيم النصيرات، وإثر استهداف منزل في منطقة البروك بدير البلح وسط قطاع غزة.



كما طال القصف حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ومنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وقالت مصادر محلية، إن طيران الإحتلال شن الليلة غارتين على المناطق الجنوبية لمدينة غزة، وعلى حي التفاح.



وفي هذا السياق، أفادت مصادر صحية في القطاع، بارتفاع عدد الشهداء في غارات إسرائيلية على منزلين في رفح إلى 26 بينهم 16 طفلا و6 نساء.



وكان استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، معظمهم من الأطفال، امس الأحد، إثر غارة للاحتلال استهدفت منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة النويري في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة من بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 34,097، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 76,980، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة



وفجر اليوم الاثنين أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.



وافاد مراسلوا (وفا)، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بعدد من الدوريات والآليات المصفحة والجرافات العسكرية اقتحمت مخيم بلاطة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وسماع دوي انفجارات.



وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف في شارع السوق في المخيم، وفي حارات: الطيراوية، والبيزو شرايعه، وحسام خضر، أبو عرب، الى جانب حارة الحشاشين، حيث تم سماع اصوات اشتباك واصوات انفجارات واطلاق نار كثيف.



قوات الاحتلال تقتحم بيت أمر وسط اندلاع مواجهات



اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، بلدة بيت أمر شمال الخليل وسط اندلاع مواجهات.



وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت العديد من أحياء البلدة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت منازل ومصالح تجارية وتفتيشها وتوقيف مواطنين والاعتداء عليهم، ما أدى الى اندلاع مواجهات مع مجموعات من الشبان أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والقنابل الصوتية، ما ادى الى وقوع اصابات بالاختناق في صفوف الأهالي.



وبحسب المصادر، اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن، خالد ابو ماريا، واعتدت بالضرب على أفراد العائلة، والحقت أضرارا بمحتويات المنزل خلال عملية التفتيش.