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الاثنين 22 نيسان 2024 ساعة 18:34

محاكمة مستشار سياسي أمريكي كبير بتهمة الاعتداء الجنسي

محاكمة مستشار سياسي أمريكي كبير بتهمة الاعتداء الجنسي
وكشفت وثائق المحكمة أن رحميم "رامي" شي، 46 عامًا، الذي نسق استراتيجية الحكومة الأمريكية لمكافحة الإرهابيين من تنظيم القاعدة وطالبان، متهم بالترتيب لارتكاب جريمة جنسية ضد الأطفال، كما أنه متهم بحيازة صورتين غير لائقتين للأطفال وحيازة صورة محظورة لطفل، بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية.

رحميم، مواطن أمريكي، يعيش في نيوجيرسي، وعمل في البيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، وقد اعتقلته شرطة بيدفوردشير في أواخر فبراير الماضي.

وتم توجيه التهم إليه في اليوم التالي ومثل أمام محكمة لوتون كراون يوم الجمعة الماضي وهو يرتدي بدلة رياضية رمادية اللون خاصة بالسجن، ولم يُطلب منه تقديم التماس بشأن أي من التهم الموجهة إليه، وتم حبسه احتياطيًا قبل جلسة الاستماع في يونيو/حزيران.

وعمل شي مؤخرًا كمدير تنفيذي في مجموعة سيتي المصرفية، وعمل في منصب رفيع في وزارة الخزانة الأمريكية من عام 2008 إلى عام 2014، حيث قدم المشورة للمسؤولين بشأن مكافحة تمويل الإرهاب ومساعدة الحكومات الأجنبية على فرض عقوبات على الأنظمة المعادية.

وبالإضافة إلى عمله كمستشار كبير للدبلوماسي الأميركي ريتشارد هولبروك، الذي خدم في عهد آخر ثلاثة رؤساء ديمقراطيين، قدم شي تحليلاً للسياسات الاستراتيجية لرؤساء الأركان في وزارة الدفاع الأميركية، وتم إرساله إلى أفغانستان لتقديم الخبرة إلى قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والتي تم تشكيلها للحفاظ على الاستقرار في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد.
رقم : 1130387
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