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الاثنين 22 نيسان 2024 ساعة 19:17

الرئيس الجزائري: تونس لن تسقط مهما تأثرت بالأحداث وهي دائما واقفة

الرئيس الجزائري: تونس لن تسقط مهما تأثرت بالأحداث وهي دائما واقفة
ووصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تونس اليوم الاثنين، للمشاركة في القمة الثلاثية التي ستجمع كلا من الرئيس قيس سعيّد والرئيس الجزائري ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

ولدى وصوله إلى مطار تونس قرطاج الدولي، أدلى عبد المجيد تبون بتصريحات مقتضبة أكد فيها وقوف الجزائر الدائم مع تونس والرئيس قيس سعيّد.

وقال تبون: ''قلوبنا دائما مع الشعب التوسي.. ومع أخي قيس سعيّد''.

كما أكد على متانة العلاقات وثقته في قدرة تونس على الصمود، بقوله :"تونس لن تسقط مهما تأثرت بالأحداث.. تونس دائما واقفة''.
 
وانطلقت بعد ظهر اليوم الاثنين بقصر قرطاج بتونس، أعمال الاجتماع التشاوري الأول الذي يحضره الرئيس قيس سعيّد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

هذا ويعد الاجتماع هو الأول من نوعه بين قادة البلدان الشقيقة الثلاثة.


 
رقم : 1130392
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