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الاثنين 22 نيسان 2024 ساعة 19:37

ارتفاع عدد الاصابات في صفوف جيش الاحتلال في غزة الى 3294

ارتفاع عدد الاصابات في صفوف جيش الاحتلال في غزة الى 3294
وأوضح الاحتلال، أن حصيلة الإصابات التي أقر بها حتى الآن، ارتفعت إلى 3294 ضابطا وجنديا، منذ عملية طوفان الأقصى، في حين أصيب منهم 1583 منذ بدء العدوان البري.

ولفت إلى أن 258 ضابطا وجنديا، لا زالوا يتلقون العلاج، إثر إصابتهم في المعارك الدائرة بقطاع غزة، ويعاني 24 منهم من إصابات خطيرة.

يشار إلى أنه على الرغم من تراجع، حدة المعارك البرية، بعد الانسحابات التي نفذها الاحتلال بغزة، إلا أن المقاومة تواصل قصف أماكن تحشد قوات الاحتلال، والتمركزات في عدد من مناطق القطاع المفتوحة.

وكانت كتائب القسام، بثت لقطات قبل أيام، لرصدها تحركات الاحتلال، في منطقة ما يعرف بنيتساريم، وتنفيذ قصف عنيف بواسطة قذائف الهاون الثقيل على مواقع الجنود وآلياته.
رقم : 1130401
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