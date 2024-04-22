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الاثنين 22 نيسان 2024 ساعة 20:50

قائد المنطقة الوسطى في جيش الإحتلال اعلن اعتزامه الاستقالة من منصبه في ثاني استقالة من نوعها خلال ساعات

قائد المنطقة الوسطى في جيش الإحتلال اعلن اعتزامه الاستقالة من منصبه في ثاني استقالة من نوعها خلال ساعات
وأفادت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بأن فوكس أبلغ رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي بقرار الاستقالة. وأضافت أن استقالة فوكس المرتقبة تأتي بعد 3 سنوات فقط من توليه مهام منصبه، دون أن توضح سببها.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن الجيش الإحتلال أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي قبِل استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية أهارون حاليفا؛ لـ”فشله في التنبؤ” بهجوم الفصائل الفلسطينية في 7 تشرين الأول الماضي على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، على أن يتم تنفيذ الاستقالة خلال أسابيع قليلة.

من جانبها، رأت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أنه “لا توجد علاقة بين استقالة حاليفا واستقالة فوكس”. وقالت إن “فوكس على عكس كبار الضباط الآخرين، لم يكن متورطا في الإخفاقات التي أدت إلى 7 تشرين الاول، ولا توجد اتهامات ضده” في هذا الصدد. وتابعت “لكن يمكن التقدير أن الأجواء الصعبة في الجيش بشكل عام، وهيئة الأركان العامة بشكل خاص في ظل الحرب (المتواصلة على قطاع غزة للشهر السابع على التوالي)، دفعته إلى الاعتقاد بأنه من الصواب أن يخلع زيه العسكري ويخرج للمدنية”.

وبحسب الصحيفة، “كان يمكن لفوكس أن يشغل أحد المناصب الكبرى في الجيش التي ستصبح شاغرة؛ نتيجة الحرب والإطاحة المرتقبة بعدد من القادة بعد التحقيق في إخفاقات 7 تشرين الاول، لكنه قرر التقاعد”.

وقيادة المنطقة الوسطى بجيش الإحتلال هي المسؤولة عن الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية ومنطقة غوش دان أو تل أبيب الكبرى.
رقم : 1130447
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