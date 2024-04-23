الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 23 نيسان 2024 ساعة 09:43

توقيع مشروع استراتيجي بين تركيا والعراق وقطر والإمارات

توقيع مشروع استراتيجي بين تركيا والعراق وقطر والإمارات
وحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أشار إلى أن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.

وجرى توقيع المذكرة في القصر الجمهوري بالعاصمة بغداد، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وشارك في حفل التوقيع وزراء النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، والنقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، والمواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي، والطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل محمد المزروعي.

ووصل الرئيس التركي أردوغان، صباح الإثنين، العاصمة بغداد رفقة عدد كبير من الوزراء الأتراك للقاء المسؤولين العراقيين.

ما هو مشروع التنمية أو "طريق الحرير العراقي"؟

واشار موقع "عربي بوست" ان المشروع المعروف باسم "طريق الحرير العراقي" يهدف إلى تسهيل إجراء الأنشطة التجارية بشكل أسرع وأكثر كفاءة بهدف نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج الفارسي عن طريق طرق برية وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، لمنافسة لقناة السويس المصرية.

ويبلغ طول السكك الحديدية والطرق السريعة التي ستربط ميناء الفاو بالحدود التركية 1200 كيلومتر، بتكلفة 17 مليار دولار، ومن المقرر أن يكون الميناء المذكور أكبر ميناء في الشرق الأوسط، وأن تكتمل أعمال البناء فيه عام 2025.

المشروع الذي أطلق عليه بداية اسم "القناة الجافة"، قبل أن يغيّر إلى "مشروع طريق التنمية"، في مارس/آذار الماضي، بالتزامن مع لقاء في أنقرة جمع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوصف بأنه "أساس مشروع اقتصادي مستدام غير نفطي".
رقم : 1130529
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إسقاط حزب الله للمسيرات الإسرائيلية.. ماذا في الرسائل والدلالات؟
إسقاط حزب الله للمسيرات الإسرائيلية.. ماذا في الرسائل والدلالات؟
رئيسي : ارادة ايران وباكستان مبنية على تطوير العلاقات الشاملة
رئيسي : ارادة ايران وباكستان مبنية على تطوير العلاقات الشاملة
23 نيسان 2024
شهيد في اريحا وزوارق الاحتلال وغاراته تستهدف شواطئ غزة وشمالها
شهيد في اريحا وزوارق الاحتلال وغاراته تستهدف شواطئ غزة وشمالها
23 نيسان 2024
اسلامي: المراكز النووية في البلاد محصنة امنيا مائة بالمائة
اسلامي: المراكز النووية في البلاد محصنة امنيا مائة بالمائة
23 نيسان 2024
الاحتلال الإسرائيلي.. فصل عنصري وإجرام بلا حدود
الاحتلال الإسرائيلي.. فصل عنصري وإجرام بلا حدود
22 نيسان 2024
اعتقالات وضغوطات وفصل.. هل تحولت الجامعات الأمريكية لساحة قمع؟
اعتقالات وضغوطات وفصل.. هل تحولت الجامعات الأمريكية لساحة قمع؟
22 نيسان 2024
من "7 أكتوبر إلى 1 أبريل" أخطاء الصهاينة ضد حماس وإيران
من "7 أكتوبر إلى 1 أبريل" أخطاء الصهاينة ضد حماس وإيران
22 نيسان 2024
إنجازات زيارة وزير الخارجية الإيراني إلی نيويورك بعد "الوعد الصادق"
إنجازات زيارة وزير الخارجية الإيراني إلی نيويورك بعد "الوعد الصادق"
22 نيسان 2024
ضيف غير مدعو... محاولة "السوداني" لتحديد دور الوجود الأمريكي في العراق
ضيف غير مدعو... محاولة "السوداني" لتحديد دور الوجود الأمريكي في العراق
20 نيسان 2024
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف موقع اسرائيلي حيوي في إيلات
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف موقع اسرائيلي حيوي في إيلات
20 نيسان 2024
قائد في الجيش الايراني: صوت الانفجار في أصفهان ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية لجسم مشبوه
قائد في الجيش الايراني: صوت الانفجار في أصفهان ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية لجسم مشبوه
19 نيسان 2024
لماذا استهدفت إيران النقب في هجومها على الأراضي المحتلة؟
لماذا استهدفت إيران النقب في هجومها على الأراضي المحتلة؟
19 نيسان 2024
بن غفير ومساعي تهويد القدس بالكامل
بن غفير ومساعي تهويد القدس بالكامل
19 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟