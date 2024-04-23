توقيع مشروع استراتيجي بين تركيا والعراق وقطر والإمارات

وحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أشار إلى أن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.



وجرى توقيع المذكرة في القصر الجمهوري بالعاصمة بغداد، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.



وشارك في حفل التوقيع وزراء النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، والنقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، والمواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي، والطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل محمد المزروعي.



ووصل الرئيس التركي أردوغان، صباح الإثنين، العاصمة بغداد رفقة عدد كبير من الوزراء الأتراك للقاء المسؤولين العراقيين.



ما هو مشروع التنمية أو "طريق الحرير العراقي"؟



واشار موقع "عربي بوست" ان المشروع المعروف باسم "طريق الحرير العراقي" يهدف إلى تسهيل إجراء الأنشطة التجارية بشكل أسرع وأكثر كفاءة بهدف نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج الفارسي عن طريق طرق برية وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، لمنافسة لقناة السويس المصرية.



ويبلغ طول السكك الحديدية والطرق السريعة التي ستربط ميناء الفاو بالحدود التركية 1200 كيلومتر، بتكلفة 17 مليار دولار، ومن المقرر أن يكون الميناء المذكور أكبر ميناء في الشرق الأوسط، وأن تكتمل أعمال البناء فيه عام 2025.



المشروع الذي أطلق عليه بداية اسم "القناة الجافة"، قبل أن يغيّر إلى "مشروع طريق التنمية"، في مارس/آذار الماضي، بالتزامن مع لقاء في أنقرة جمع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوصف بأنه "أساس مشروع اقتصادي مستدام غير نفطي".