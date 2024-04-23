لبنان: شهيد في اعتداء إسرائيلي على منطقة أبو الأسود جنوبي لبنان

وأفادت مصادر في الجنوب، بانتشال شهيد من داخل السيارة التي استهدفتها مسيرة إسرائيلية في منطقة أبو الأسود في الزهراني.



وأشارت المصادر إلى أنّ هذه هي المرة الأولى التي يتم استهداف سيارة في منطقة الزهراني.



كذلك، بيّنت المصادر أنّ الدفاع المدني عمل منذ اللحظة الأولى على إخماد الحريق.



وفي سياق آخر، تحدثت مصادرنا عن سلسلة اعتداءات إسرائيلية شهدتها الليلة الماضية، وأشارت إلى شنّ الاحتلال 4 غارات في أحراش يارون، بالإضافة إلى غارات استهدفت جبور، واستهداف طير حرفا وعلما الشعب.



كما أفادت بانطلاق نيران مباشرة من لبنان في اتجاه هدف في مستوطنة "المطلة" الإسرائيلية فجر اليوم.



وتأتي الغارات الإسرائيلية في وقت تستمرّ فيه المقاومة الإسلامية بالردّ على اعتداءات الاحتلال واستهداف قواته ومواقعه العسكرية على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ونصرةً لمقاومته ضد الاحتلال.



وبالأمس، نشرت المقاومة مشاهد لإسقاطها مسيرة إسرائيلية متطورة من نوع "هرمز 450"، هي المسيرة الخامسة من نوع هرمز التي تسقطها المقاومة خلال هذه الحرب، بعد أن أسقطت قبلها بأسبوعين مسيرة أكبر من نوع "هرمز 900".



