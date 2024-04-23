الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 23 نيسان 2024 ساعة 10:09

السودان: طيران الجيش يقصف منطقة بالجزيرة وانتهاكات جديدة لـ«الدعم السريع»

السودان: طيران الجيش يقصف منطقة بالجزيرة وانتهاكات جديدة لـ«الدعم السريع»
ومنذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل 2023م، شهدت أنحاء واسعة من مناطق الاشتباكات بالعاصمة الخرطوم وولايات أخرى، عمليات قصف جوي من الجيش ورد مدفعي من الدعم السريع، أدت لسقوط مدنيين قتلى وجرحى.

وقالت لجان مقاومة رفاعة في بيان صحفي، إنها تعمل جاهدة على التأكد من عدد الإصابات ومدى خطورتها “رغم صعوبة جمع المعلومات بسبب انقطاع الإنترنت وشبكات الاتصالات عن مدينة رفاعة وعموم ولاية الجزيرة”.

وتسبّب قصف الطيران العشوائي المتكرر لعدة مناطق اشتباكات بالخرطوم ودارفور والجزيرة والنيل الأبيض وسنار وكردفان، في وقوع قتلى ومصابين مدنيين، ما دعا ناشطين وقوى سياسية للمطالبة بإجراء تحقيقات ومحاسبة المتورطين، بل والدعوة إلى فرض حظر طيران.

من جانبها، قالت لجان المقاومة الحصاحيصا، إن قرية أبو فروع تعرضت للعديد من الهجمات بدأت منتصف شهر رمضان، حيث قامت مليشيا الدعم السريع بإصابة ثمانية مواطنين عُزل نسبة لإطلاق الرصاص الكثيف نحوهم، ثم شرعت في عملية نهب واسعة تمكنت فيها من سرقة أكثر من ثلاثين سيارة، وفي نهاية الشهر المبارك قامت بقتل الشهيد إسحق آدم لتتمكن من نهب ممتلكاته.

وأضافت بأنه في 18 ابريل اقتحمت منزل الشهيد أحمد بسيوني بغرض السرقة والنهب وأردته قتيلاً بأربع رصاصات مباشرة.

ونوهت اللجان إلى أن أهالي القرية اشتكوا لقيادة مليشيا الدعم السريع فما كان منها إلا أن طالبتهم بجمع مبلغ مالي كبير بغرض تسليحهم لحماية أنفسهم بحجة أن من يقومون بهذه الأعمال هم جماعات متفلتة ولا تتبع للدعم السريع.

واعتبرت اللجان هذا الطلب محاولة واهية الغرض منها تسليح وتجييش المواطنين وإقحامهم قسراً كطرف من أطراف الصراع الحالي.
رقم : 1130535
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إسقاط حزب الله للمسيرات الإسرائيلية.. ماذا في الرسائل والدلالات؟
إسقاط حزب الله للمسيرات الإسرائيلية.. ماذا في الرسائل والدلالات؟
رئيسي : ارادة ايران وباكستان مبنية على تطوير العلاقات الشاملة
رئيسي : ارادة ايران وباكستان مبنية على تطوير العلاقات الشاملة
23 نيسان 2024
شهيد في اريحا وزوارق الاحتلال وغاراته تستهدف شواطئ غزة وشمالها
شهيد في اريحا وزوارق الاحتلال وغاراته تستهدف شواطئ غزة وشمالها
23 نيسان 2024
اسلامي: المراكز النووية في البلاد محصنة امنيا مائة بالمائة
اسلامي: المراكز النووية في البلاد محصنة امنيا مائة بالمائة
23 نيسان 2024
الاحتلال الإسرائيلي.. فصل عنصري وإجرام بلا حدود
الاحتلال الإسرائيلي.. فصل عنصري وإجرام بلا حدود
22 نيسان 2024
اعتقالات وضغوطات وفصل.. هل تحولت الجامعات الأمريكية لساحة قمع؟
اعتقالات وضغوطات وفصل.. هل تحولت الجامعات الأمريكية لساحة قمع؟
22 نيسان 2024
من "7 أكتوبر إلى 1 أبريل" أخطاء الصهاينة ضد حماس وإيران
من "7 أكتوبر إلى 1 أبريل" أخطاء الصهاينة ضد حماس وإيران
22 نيسان 2024
إنجازات زيارة وزير الخارجية الإيراني إلی نيويورك بعد "الوعد الصادق"
إنجازات زيارة وزير الخارجية الإيراني إلی نيويورك بعد "الوعد الصادق"
22 نيسان 2024
ضيف غير مدعو... محاولة "السوداني" لتحديد دور الوجود الأمريكي في العراق
ضيف غير مدعو... محاولة "السوداني" لتحديد دور الوجود الأمريكي في العراق
20 نيسان 2024
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف موقع اسرائيلي حيوي في إيلات
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف موقع اسرائيلي حيوي في إيلات
20 نيسان 2024
قائد في الجيش الايراني: صوت الانفجار في أصفهان ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية لجسم مشبوه
قائد في الجيش الايراني: صوت الانفجار في أصفهان ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية لجسم مشبوه
19 نيسان 2024
لماذا استهدفت إيران النقب في هجومها على الأراضي المحتلة؟
لماذا استهدفت إيران النقب في هجومها على الأراضي المحتلة؟
19 نيسان 2024
بن غفير ومساعي تهويد القدس بالكامل
بن غفير ومساعي تهويد القدس بالكامل
19 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟