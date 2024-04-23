مادورو لوفد إيراني: نرفض الوصاية الأميركية والعقوبات الجديدة

وقال مادورو خلال استقباله وفداً إيرانياً لتعزيز العلاقات الاستراتيجية إنّ "الولايات المتحدة لم تلتزم بكلمةٍ واحدة من الاتفاقية الموقعة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي في قطر".



وشدد على أنّ "موقف كراكاس ثابت برفض الوصاية الأميركية"، مضيفاً أنّ "كراكاس وطهران دأبتا على بناء علاقة مبنية على التضامن والأخوة والتعاون بين شعبين وثورتين ودولتين ولدتا لتكونا متآخيتين".



وفي وقتٍ سابق، صرّح مادورو بأنّ الولايات المتحدة "أطلقت رصاصة على قدميها" بإعادة فرض عقوبات نفطية على بلاده.



وأعادت الولايات المتحدة الأميركية، في كانون الأول/نوفمبر الماضي، فرض عقوبات على قطاعي النفط والغاز الفنزويليين، متهمةً حكومة مادورو بمواصلة سياسة قمع المعارضة.



ووقّعت إيران وفنزويلا 25 اتفاقية ثنائية في مختلف المجالات، من بينها النفط والتجارة والصحة والتكنولوجيا، بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك في حزيران/يونيو الماضي.



وتُعزز إيران توجّهها نحو دول أميركا اللاتينية، وذلك في إطار سياستها الهادفة إلى "تنويع العلاقات الخارجية"، والتي تترافق مع جهودها الرامية إلى تعزيز وإعادة تأهيل العلاقات مع دول المنطقة تحت عنوان "سياسة الجوار".