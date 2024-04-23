الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 23 نيسان 2024 ساعة 10:17

مادورو لوفد إيراني: نرفض الوصاية الأميركية والعقوبات الجديدة

مادورو لوفد إيراني: نرفض الوصاية الأميركية والعقوبات الجديدة
وقال مادورو خلال استقباله وفداً إيرانياً لتعزيز العلاقات الاستراتيجية إنّ "الولايات المتحدة لم تلتزم بكلمةٍ واحدة من الاتفاقية الموقعة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي في قطر".

وشدد على أنّ "موقف كراكاس ثابت برفض الوصاية الأميركية"، مضيفاً أنّ "كراكاس وطهران دأبتا على بناء علاقة مبنية على التضامن والأخوة والتعاون بين شعبين وثورتين ودولتين ولدتا لتكونا متآخيتين".

وفي وقتٍ سابق، صرّح مادورو بأنّ الولايات المتحدة "أطلقت رصاصة على قدميها" بإعادة فرض عقوبات نفطية على بلاده.

وأعادت الولايات المتحدة الأميركية، في كانون الأول/نوفمبر الماضي، فرض عقوبات على قطاعي النفط والغاز الفنزويليين، متهمةً حكومة مادورو بمواصلة سياسة قمع المعارضة.

ووقّعت إيران وفنزويلا 25 اتفاقية ثنائية في مختلف المجالات، من بينها النفط والتجارة والصحة والتكنولوجيا، بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك في حزيران/يونيو الماضي.

وتُعزز إيران توجّهها نحو دول أميركا اللاتينية، وذلك في إطار سياستها الهادفة إلى "تنويع العلاقات الخارجية"، والتي تترافق مع جهودها الرامية إلى تعزيز وإعادة تأهيل العلاقات مع دول المنطقة تحت عنوان "سياسة الجوار".
رقم : 1130536
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إسقاط حزب الله للمسيرات الإسرائيلية.. ماذا في الرسائل والدلالات؟
إسقاط حزب الله للمسيرات الإسرائيلية.. ماذا في الرسائل والدلالات؟
رئيسي : ارادة ايران وباكستان مبنية على تطوير العلاقات الشاملة
رئيسي : ارادة ايران وباكستان مبنية على تطوير العلاقات الشاملة
23 نيسان 2024
شهيد في اريحا وزوارق الاحتلال وغاراته تستهدف شواطئ غزة وشمالها
شهيد في اريحا وزوارق الاحتلال وغاراته تستهدف شواطئ غزة وشمالها
23 نيسان 2024
اسلامي: المراكز النووية في البلاد محصنة امنيا مائة بالمائة
اسلامي: المراكز النووية في البلاد محصنة امنيا مائة بالمائة
23 نيسان 2024
الاحتلال الإسرائيلي.. فصل عنصري وإجرام بلا حدود
الاحتلال الإسرائيلي.. فصل عنصري وإجرام بلا حدود
22 نيسان 2024
اعتقالات وضغوطات وفصل.. هل تحولت الجامعات الأمريكية لساحة قمع؟
اعتقالات وضغوطات وفصل.. هل تحولت الجامعات الأمريكية لساحة قمع؟
22 نيسان 2024
من "7 أكتوبر إلى 1 أبريل" أخطاء الصهاينة ضد حماس وإيران
من "7 أكتوبر إلى 1 أبريل" أخطاء الصهاينة ضد حماس وإيران
22 نيسان 2024
إنجازات زيارة وزير الخارجية الإيراني إلی نيويورك بعد "الوعد الصادق"
إنجازات زيارة وزير الخارجية الإيراني إلی نيويورك بعد "الوعد الصادق"
22 نيسان 2024
ضيف غير مدعو... محاولة "السوداني" لتحديد دور الوجود الأمريكي في العراق
ضيف غير مدعو... محاولة "السوداني" لتحديد دور الوجود الأمريكي في العراق
20 نيسان 2024
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف موقع اسرائيلي حيوي في إيلات
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف موقع اسرائيلي حيوي في إيلات
20 نيسان 2024
قائد في الجيش الايراني: صوت الانفجار في أصفهان ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية لجسم مشبوه
قائد في الجيش الايراني: صوت الانفجار في أصفهان ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية لجسم مشبوه
19 نيسان 2024
لماذا استهدفت إيران النقب في هجومها على الأراضي المحتلة؟
لماذا استهدفت إيران النقب في هجومها على الأراضي المحتلة؟
19 نيسان 2024
بن غفير ومساعي تهويد القدس بالكامل
بن غفير ومساعي تهويد القدس بالكامل
19 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟