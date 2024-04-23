اللواء باقري: ندرس جميع السيناريوهات بدقة

وقال اللواء محمد باقري في كلمة له في الجامعة العليا للدفاع الوطني، لقد تغير الوضع في المنطقة قبل وبعد الرد الانتقامي والعقابي الذي قامت به إيران على المناطق الحساسة والقاعدة العسكرية للكيان الصهيوني.



وهنأ اللواء باقري بانتصارات مجاهدي الإسلام في عملية الوعد الصادق التي كانت ردا قويا على جرائم الكيان الصهيوني الأخيرة، وقال: إن هذا الرد تحقق من خلال إظهار الإرادة الوطنية في مواجهة الكيان وكان له آثار استراتيجية على المستوى الإقليمي والعالمي.



وأضاف: القوات المسلحة تدرس بدقة الاحتمالات والسيناريوهات على المستوى العملياتي، وعلى جامعة الدفاع الوطني الاهتمام بهذه القضايا على المستوى الاستراتيجي.