المغرب.. شخص يهدد بحرق جسده بعد تسلقه عمودا كهربائيا

وأوضحت وسائل إعلام مغربية أن "عناصر الدرك الملكي بالمجاطية، نواحي مديونة، والسلطات المحلية والوقاية المدنية تعيش في هذه اللحظات استنفارا أمنيا كبيرا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعد تهديد أحد المواطنين بالانتحار".



وأضافت أن "مواطنا تسلق قبل قليل عمودا كهربائيا متوسط التيار، حاملا معه قنينة مملوءة بمادة سريعة الاشتعال، مهددا بالانتحار، بعدما بلغ إلى علمه أمر بهدم مسكن يخصه، يرجح أنه مبني دون ترخيص.



كما أفادت مصادر محلية بأن "عائلة المعني بمحاولة الانتحار لا تزال تعيش هستيريا، وتناشد، إلى جانب السلطات، معيلها بالعدول عن قراره".