الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 23 نيسان 2024 ساعة 18:52

بمسيّرات انقضاضية.. حزب الله يستهدف مقرّ لواء غولاني في عمق فلسطين المحتلة

بمسيّرات انقضاضية.. حزب الله يستهدف مقرّ لواء غولاني في عمق فلسطين المحتلة
وأكّدت المقاومة، في بيان، أنّ الهجوم المركّب بالمسيّرات الإشغالية ‏والانقضاضية على مقر لواء "غولاني" ووحدة "إيغوز" في عكا المحتلة، أصاب أهدافه بدقة.

وأظهرت مشاهد تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي هروب المستوطنين من شاطئ عكا، بعد دوي صفّارات الإنذار.

من جهتها، أكّدت إذاعة "جيش" الاحتلال أنّ 200 ألف مستوطن دخلوا الملاجئ في الشمال، بعد إطلاق 3 مسيّرات من لبنان في اتجاه مستوطنة "نهاريا".

إلى جانب ذلك، أعلنت المقاومة استهداف موقعي ‏رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة، والرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، مؤكّدةً تحقيق إصابات مباشرة.

وبقذائف المدفعية، استهدفت المقاومة تجمّعاً لجنود الاحتلال في تلة الكرنتينا وحرج راميم، محقّقةً إصابات مباشرة.

كما استهدفت تجمّعاً ‏لجنود الاحتلال في محيط موقع العاصي، بالأسلحة الملائمة، وأصابته بصورة مباشرة.

وفجر اليوم، نشرت المقاومة مشاهد عن عملية استهداف لتجهيزات تجسسيّة في موقعي الوزّاني و"حانيتا"، ولانتشار لجنود الاحتلال في محيط موقع جل العلام، عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.
يُشار إلى أنّ صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية أكّدت، قبل أيّام، أنّ "الجيش" الإسرائيلي يواجه "ارتباكاً" في التعامل مع طائرات حزب الله المسيّرة، ويحاول إيجاد طريقة للتعامل معها.

وأوضحت الصحيفة أنّ الصعوبة، التي يواجهها "جيش" الاحتلال، تكمن في اكتشاف الطائرات المسيّرة الصغيرة ذات المقطع الراداري المنخفض، وكذلك في اعتراضها.

وفي سياق متصل أفاد مصدر في لبنان، اليوم الثلاثاء، بتعرّض هدفٍ عسكري في إحدى مستوطنات الساحل في "إسرائيل" لهجومٍ بمسيّرات انقضاضية، مؤكداً أنه تمّت إصابة الهدف.

وأشار المصدر إلى أنّ الهدف العسكري في عمق الساحل الإسرائيلي أصيب بمسيّرات انقضاضية أطلقت من جنوب لبنان، كاشفاً أنّ هذا الهدف العسكري يُستهدف لأول مرة.

كذلك، أوضح أنّ الهجوم تمّ عبر سرب من المسيرات أُطلق من لبنان نحو مستوطنات الجليل ما أدى إلى تفعيل الدفاعات الإسرائيلية.

بدورها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ حزب الله أصاب على نحوٍ مباشر هدفاً عسكرياً قرب حيفا.

ولاحقاً، أصدرت المقاومة الإسلامية بياناً أعلنت فيه أنه "رداً على ‏العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون واغتيال أحد الأخوة المجاهدين، ‏شنّت المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 01:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 23-04-‌‏2024 هجوماً جوياً مركباً بمسيرات إشغالية ‏وأخرى انقضاضية".

وأكّد البيان أنّ الهجوم الجوي "استهدف مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال ‏مدينة عكا المحتلة، وأصابت المسيّرات أهدافها بدقة". ‏ 
رقم : 1130611
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إسقاط حزب الله للمسيرات الإسرائيلية.. ماذا في الرسائل والدلالات؟
إسقاط حزب الله للمسيرات الإسرائيلية.. ماذا في الرسائل والدلالات؟
رئيسي : ارادة ايران وباكستان مبنية على تطوير العلاقات الشاملة
رئيسي : ارادة ايران وباكستان مبنية على تطوير العلاقات الشاملة
23 نيسان 2024
شهيد في اريحا وزوارق الاحتلال وغاراته تستهدف شواطئ غزة وشمالها
شهيد في اريحا وزوارق الاحتلال وغاراته تستهدف شواطئ غزة وشمالها
23 نيسان 2024
اسلامي: المراكز النووية في البلاد محصنة امنيا مائة بالمائة
اسلامي: المراكز النووية في البلاد محصنة امنيا مائة بالمائة
23 نيسان 2024
الاحتلال الإسرائيلي.. فصل عنصري وإجرام بلا حدود
الاحتلال الإسرائيلي.. فصل عنصري وإجرام بلا حدود
22 نيسان 2024
اعتقالات وضغوطات وفصل.. هل تحولت الجامعات الأمريكية لساحة قمع؟
اعتقالات وضغوطات وفصل.. هل تحولت الجامعات الأمريكية لساحة قمع؟
22 نيسان 2024
من "7 أكتوبر إلى 1 أبريل" أخطاء الصهاينة ضد حماس وإيران
من "7 أكتوبر إلى 1 أبريل" أخطاء الصهاينة ضد حماس وإيران
22 نيسان 2024
إنجازات زيارة وزير الخارجية الإيراني إلی نيويورك بعد "الوعد الصادق"
إنجازات زيارة وزير الخارجية الإيراني إلی نيويورك بعد "الوعد الصادق"
22 نيسان 2024
ضيف غير مدعو... محاولة "السوداني" لتحديد دور الوجود الأمريكي في العراق
ضيف غير مدعو... محاولة "السوداني" لتحديد دور الوجود الأمريكي في العراق
20 نيسان 2024
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف موقع اسرائيلي حيوي في إيلات
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف موقع اسرائيلي حيوي في إيلات
20 نيسان 2024
قائد في الجيش الايراني: صوت الانفجار في أصفهان ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية لجسم مشبوه
قائد في الجيش الايراني: صوت الانفجار في أصفهان ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية لجسم مشبوه
19 نيسان 2024
لماذا استهدفت إيران النقب في هجومها على الأراضي المحتلة؟
لماذا استهدفت إيران النقب في هجومها على الأراضي المحتلة؟
19 نيسان 2024
بن غفير ومساعي تهويد القدس بالكامل
بن غفير ومساعي تهويد القدس بالكامل
19 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟