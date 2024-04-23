بمسيّرات انقضاضية.. حزب الله يستهدف مقرّ لواء غولاني في عمق فلسطين المحتلة

وأكّدت المقاومة، في بيان، أنّ الهجوم المركّب بالمسيّرات الإشغالية ‏والانقضاضية على مقر لواء "غولاني" ووحدة "إيغوز" في عكا المحتلة، أصاب أهدافه بدقة.



وأظهرت مشاهد تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي هروب المستوطنين من شاطئ عكا، بعد دوي صفّارات الإنذار.



من جهتها، أكّدت إذاعة "جيش" الاحتلال أنّ 200 ألف مستوطن دخلوا الملاجئ في الشمال، بعد إطلاق 3 مسيّرات من لبنان في اتجاه مستوطنة "نهاريا".



إلى جانب ذلك، أعلنت المقاومة استهداف موقعي ‏رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة، والرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، مؤكّدةً تحقيق إصابات مباشرة.



وبقذائف المدفعية، استهدفت المقاومة تجمّعاً لجنود الاحتلال في تلة الكرنتينا وحرج راميم، محقّقةً إصابات مباشرة.



كما استهدفت تجمّعاً ‏لجنود الاحتلال في محيط موقع العاصي، بالأسلحة الملائمة، وأصابته بصورة مباشرة.



وفجر اليوم، نشرت المقاومة مشاهد عن عملية استهداف لتجهيزات تجسسيّة في موقعي الوزّاني و"حانيتا"، ولانتشار لجنود الاحتلال في محيط موقع جل العلام، عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

يُشار إلى أنّ صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية أكّدت، قبل أيّام، أنّ "الجيش" الإسرائيلي يواجه "ارتباكاً" في التعامل مع طائرات حزب الله المسيّرة، ويحاول إيجاد طريقة للتعامل معها.



وأوضحت الصحيفة أنّ الصعوبة، التي يواجهها "جيش" الاحتلال، تكمن في اكتشاف الطائرات المسيّرة الصغيرة ذات المقطع الراداري المنخفض، وكذلك في اعتراضها.



وفي سياق متصل أفاد مصدر في لبنان، اليوم الثلاثاء، بتعرّض هدفٍ عسكري في إحدى مستوطنات الساحل في "إسرائيل" لهجومٍ بمسيّرات انقضاضية، مؤكداً أنه تمّت إصابة الهدف.



وأشار المصدر إلى أنّ الهدف العسكري في عمق الساحل الإسرائيلي أصيب بمسيّرات انقضاضية أطلقت من جنوب لبنان، كاشفاً أنّ هذا الهدف العسكري يُستهدف لأول مرة.



كذلك، أوضح أنّ الهجوم تمّ عبر سرب من المسيرات أُطلق من لبنان نحو مستوطنات الجليل ما أدى إلى تفعيل الدفاعات الإسرائيلية.



بدورها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ حزب الله أصاب على نحوٍ مباشر هدفاً عسكرياً قرب حيفا.



ولاحقاً، أصدرت المقاومة الإسلامية بياناً أعلنت فيه أنه "رداً على ‏العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون واغتيال أحد الأخوة المجاهدين، ‏شنّت المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 01:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 23-04-‌‏2024 هجوماً جوياً مركباً بمسيرات إشغالية ‏وأخرى انقضاضية".



وأكّد البيان أنّ الهجوم الجوي "استهدف مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال ‏مدينة عكا المحتلة، وأصابت المسيّرات أهدافها بدقة". ‏