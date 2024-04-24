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الأربعاء 24 نيسان 2024 ساعة 09:25

بوريل: مدن غزة دُمرت أكثر مما تعرضت له ألمانيا في الحرب العالمية الثانية

بوريل: مدن غزة دُمرت أكثر مما تعرضت له ألمانيا في الحرب العالمية الثانية
وأضاف بوريل “يمكننا القول إن أكثر من 60% من البنية التحتية المادية في غزة تضررت، منها 35% دُمرت بالكامل”.

وتابع خلال كلمة ألقاها في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية “قُتل 249 من العاملين بالمجال الإنساني ونحو 100 صحفي في الهجمات الإسرائيلية على غزة”.

وختم المسؤول الأوروبي بالقول “يجب على إسرائيل احترام القانون الدولي وتنفيذ الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وضمان حماية جميع المدنيين”.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي،يشن الإحتلال حربًا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 110 آلاف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى أكثر من 7 آلاف مفقود، ودمارًا هائلًا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
رقم : 1130741
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