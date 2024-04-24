المؤتمر السوداني يدين تصـ ـفية الدعـم لأسرى الجـيش

حزب المؤتمر السوداني قد أدان تصفية قوات الدعم السريع لأسرى يتبعون للقوات المسلحة، واصفا الجريمة بالبشعة مؤكدا بأنها مؤشر خطير ينبئ بانزلاق حرب 15 أبريل إلى منحنى خطير للغاية.