الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 24 نيسان 2024 ساعة 09:34

إعلام الاحتلال بعد أكثر من 200 يوم على الحرب: "إسرائيل" فشلت وتغرق في ساحات القتال

إعلام الاحتلال بعد أكثر من 200 يوم على الحرب: "إسرائيل" فشلت وتغرق في ساحات القتال
وفي هذا السياق، أكّدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنّ "الجيش" الإسرائيلي لم يحقق أهدافه في أيّ ساحة من ساحات القتال، لافتةً إلى أنّ معظم قوات "الجيش" الإسرائيلي انسحبت من أراضي قطاع غزّة في الأسابيع الأخيرة، في حين لم يتم القضاء على مسؤولي حماس، في الوقت الذي لا يزال 133 إسرائيلياً في الأسر.

وفي الجبهة الشمالية، أشارت الصحيفة إلى استمرار إطلاق الصواريخ والمسيّرات بشكل يومي، في تصعيد لا ينتهي.

وذكرت أنّه لا يزال عشرات الآلاف من الإسرائيليين غير قادرين على العودة إلى منازلهم على طول الحدود مع لبنان، مضيفةً أنّ الآلاف هُجروا من دون أن تندلع حرب واسعة مع حزب الله.

كذلك، تطرقت الصحيفة إلى أنّه على الصعيد السياسي، لا يوجد حتى الآن أيّ اختراق في الاتصالات التي حصلت بين الولايات المتحدة وفرنسا والحكومة اللبنانية وحزب الله، موضحةً أنّ المؤسسة الأمنية والعسكرية تعتقد أنّ وقف القتال في غزّة هو وحده الذي سيوقف إطلاق النار في الشمال أيضاً.

بالإضافة إلى ذلك، يواصل اليمنيون هجماتهم في البحر الأحمر، حيث يشتبكون بشكلٍ أساسي مع التحالف الذي شكلته الولايات المتحدة هناك.

هذا وأشار رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، أمس، إلى أنه "بعد 200 يوم من اندلاع الحرب، تم إطلاق 5 صواريخ على سديروت، وصاروخين على زيكيم، ويوم معركة حقيقي في الشمال مع إطلاق نار من دون توقّف، بما في ذلك إنذارات في عكا وكريوت، إضافة إلى 133 من الأسرى الذين ما زالوا لدى حماس، إنّه ليس عيد الحرية (الفصح اليهودي)، إنه الفوضى".

وبالتوزاي مع مواصلة المقاومة الفلسطينية عملياتها ضدّ قوات الاحتلال في غزة، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ "ضباطاً كباراً في الجيش الإسرائيلي يعتزمون الاستقالة" لفشلهم في منع هجوم 7 أكتوبر، متوقّعةً استقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي وضباط كبار آخرين - بينهم ما لا يقل عن 4 برتبة عميد على مستوى قادة الوحدات الميدانية - ضمن تأثير الدومينو لاستقالة رئيس "أمان" أهارون حاليفا.
رقم : 1130750
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الخامنئي: الهدف من العقوبات وضع نظام الجمهورية الإسلامية في مأزق
السيد الخامنئي: الهدف من العقوبات وضع نظام الجمهورية الإسلامية في مأزق
انهيار مدينة دبي بعد ساعات قليلة من هطول الأمطار
انهيار مدينة دبي بعد ساعات قليلة من هطول الأمطار
24 نيسان 2024
المقابر الجماعية إجرام يتفوق فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي
المقابر الجماعية إجرام يتفوق فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي
24 نيسان 2024
مؤامرة تشكيل قوات دفاع جوي لأمريكا في الشمال السوري
مؤامرة تشكيل قوات دفاع جوي لأمريكا في الشمال السوري
24 نيسان 2024
هل دمر طوفان الأقصى صناعة الشركات الناشئة الإسرائيلية؟
هل دمر طوفان الأقصى صناعة الشركات الناشئة الإسرائيلية؟
24 نيسان 2024
إسقاط حزب الله للمسيرات الإسرائيلية.. ماذا في الرسائل والدلالات؟
إسقاط حزب الله للمسيرات الإسرائيلية.. ماذا في الرسائل والدلالات؟
23 نيسان 2024
رئيسي : ارادة ايران وباكستان مبنية على تطوير العلاقات الشاملة
رئيسي : ارادة ايران وباكستان مبنية على تطوير العلاقات الشاملة
23 نيسان 2024
شهيد في اريحا وزوارق الاحتلال وغاراته تستهدف شواطئ غزة وشمالها
شهيد في اريحا وزوارق الاحتلال وغاراته تستهدف شواطئ غزة وشمالها
23 نيسان 2024
اسلامي: المراكز النووية في البلاد محصنة امنيا مائة بالمائة
اسلامي: المراكز النووية في البلاد محصنة امنيا مائة بالمائة
23 نيسان 2024
الاحتلال الإسرائيلي.. فصل عنصري وإجرام بلا حدود
الاحتلال الإسرائيلي.. فصل عنصري وإجرام بلا حدود
22 نيسان 2024
اعتقالات وضغوطات وفصل.. هل تحولت الجامعات الأمريكية لساحة قمع؟
اعتقالات وضغوطات وفصل.. هل تحولت الجامعات الأمريكية لساحة قمع؟
22 نيسان 2024
من "7 أكتوبر إلى 1 أبريل" أخطاء الصهاينة ضد حماس وإيران
من "7 أكتوبر إلى 1 أبريل" أخطاء الصهاينة ضد حماس وإيران
22 نيسان 2024
إنجازات زيارة وزير الخارجية الإيراني إلی نيويورك بعد "الوعد الصادق"
إنجازات زيارة وزير الخارجية الإيراني إلی نيويورك بعد "الوعد الصادق"
22 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟