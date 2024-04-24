رسالة أبو عبيدة للأردنيين تحصد تفاعلا واسعا

اسلام تايمز (فلسطين) - حصدت الرسالة التي وجهها الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إلى الجماهير الأردنية، تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تحرك تظاهرة إلى محيط سفارة الاحتلال في عمان.