السيد الخامنئي: الهدف من العقوبات وضع نظام الجمهورية الإسلامية في مأزق

وأوضح السيد الخامنئي "العدو يفرض علينا عقوبات بذريعة الإرهاب وأمثاله، وتأثير هذه العقوبات يتلاشى تدريجيًا".

وبين سماحته "الغرض من العقوبات هو التضييق على نظام الجمهورية الإسلامية ليتبع خطواتهم الاستعمارية والمتغطرسة"، منوهاً "من الواضح أن النظام الإسلامي والحماس الإسلامي والأمة العظيمة ذات التاريخ الإسلامي لا يمكن أن تخضع لمثل هذا الإكراه".

وتابع سماحته "أحرز الكثير من التقدم خلال فترة الضغوطات وقطاع الأسلحة من نماذجه، وطلبات الجانب الأميركي لا تنتهي"، مؤكداً أن "العقوبات لن تدمر الشعب الإيراني".

