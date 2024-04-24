مخبر: زيارة رئيسي الخارجية الاولى عقب 'الوعد الصادق' تُظهر قوة إيران

وانعقد اجتماع مجلس الوزراء اليوم (الأربعاء) برئاسة "محمد مخبر" النائب الأول للرئيس الإيراني، وأشار مخبر إلى الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية إلى محافظة سمنان والتي جاءت مباشرة بعد مواجهة الكيان الصهيوني المحتل، قائلاً: "إن الأحداث ذات الأهمية الكبيرة والأبعاد الدولية الواسعة تُلزم عادةً رؤساء الدول بإلغاء أو تأجيل زيارات العمل الخاصة بهم، لكن رئيس جمهورنا قام برحلة إلى سمنان والتقى بأهالي هذه المحافظة بكل هدوء وثقة".



وفي إشارة إلى زيارة الرئيس الإيراني إلى باكستان وسريلانكا قال: "في الأيام الأخيرة، ردّت إيران ردًا حازمًا على الكيان الصهيوني الذي يُعدّ رمزًا للهيمنة العالمية، وفي نفس الوقت، يجري الرئيس الإيراني حالياً رحلة خارجية تتضمنها لقاءات دولية، وهذا يؤكد على أنّ هذا الاقتدار نابعٌ من ثقة النظام واعتماده على الشعب في مواجهة أعدائه".



وأكد مخبر قائلاً: "إنّ تحقيق شعار العام الجديد يتطلب إطلاق حركة إنتاجية في البلاد"، مضيفاً: "لتحقيق قفزة الإنتاج بمشاركة الشعب، لابد من الاستفادة القصوى من قدرات الشركات الناشئة والشركات القائمة على المعرفة والنخب، وتقديم تدريبات حديثة وعملية للقوى العاملة."