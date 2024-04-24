الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 24 نيسان 2024 ساعة 15:26

مخبر: زيارة رئيسي الخارجية الاولى عقب 'الوعد الصادق' تُظهر قوة إيران

مخبر: زيارة رئيسي الخارجية الاولى عقب
وانعقد اجتماع مجلس الوزراء اليوم (الأربعاء) برئاسة "محمد مخبر" النائب الأول للرئيس الإيراني، وأشار مخبر إلى الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية إلى محافظة سمنان والتي جاءت مباشرة بعد مواجهة الكيان الصهيوني المحتل، قائلاً: "إن الأحداث ذات الأهمية الكبيرة والأبعاد الدولية الواسعة تُلزم عادةً رؤساء الدول بإلغاء أو تأجيل زيارات العمل الخاصة بهم، لكن رئيس جمهورنا قام برحلة إلى سمنان والتقى بأهالي هذه المحافظة بكل هدوء وثقة".

وفي إشارة إلى زيارة الرئيس الإيراني إلى باكستان وسريلانكا قال: "في الأيام الأخيرة، ردّت إيران ردًا حازمًا على الكيان الصهيوني الذي يُعدّ رمزًا للهيمنة العالمية، وفي نفس الوقت، يجري الرئيس الإيراني حالياً رحلة خارجية تتضمنها لقاءات دولية، وهذا يؤكد على أنّ هذا الاقتدار نابعٌ من ثقة النظام واعتماده على الشعب في مواجهة أعدائه".

وأكد مخبر قائلاً: "إنّ تحقيق شعار العام الجديد يتطلب إطلاق حركة إنتاجية في البلاد"، مضيفاً: "لتحقيق قفزة الإنتاج بمشاركة الشعب، لابد من الاستفادة القصوى من قدرات الشركات الناشئة والشركات القائمة على المعرفة والنخب، وتقديم تدريبات حديثة وعملية للقوى العاملة."
رقم : 1130823
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس رئيسي: ايران مستعدة للمشاركة في تنمية سريلانكا
الرئيس رئيسي: ايران مستعدة للمشاركة في تنمية سريلانكا
السيد الخامنئي: الهدف من العقوبات وضع نظام الجمهورية الإسلامية في مأزق
السيد الخامنئي: الهدف من العقوبات وضع نظام الجمهورية الإسلامية في مأزق
24 نيسان 2024
انهيار مدينة دبي بعد ساعات قليلة من هطول الأمطار
انهيار مدينة دبي بعد ساعات قليلة من هطول الأمطار
24 نيسان 2024
المقابر الجماعية إجرام يتفوق فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي
المقابر الجماعية إجرام يتفوق فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي
24 نيسان 2024
مؤامرة تشكيل قوات دفاع جوي لأمريكا في الشمال السوري
مؤامرة تشكيل قوات دفاع جوي لأمريكا في الشمال السوري
24 نيسان 2024
هل دمر طوفان الأقصى صناعة الشركات الناشئة الإسرائيلية؟
هل دمر طوفان الأقصى صناعة الشركات الناشئة الإسرائيلية؟
24 نيسان 2024
إسقاط حزب الله للمسيرات الإسرائيلية.. ماذا في الرسائل والدلالات؟
إسقاط حزب الله للمسيرات الإسرائيلية.. ماذا في الرسائل والدلالات؟
23 نيسان 2024
رئيسي : ارادة ايران وباكستان مبنية على تطوير العلاقات الشاملة
رئيسي : ارادة ايران وباكستان مبنية على تطوير العلاقات الشاملة
23 نيسان 2024
شهيد في اريحا وزوارق الاحتلال وغاراته تستهدف شواطئ غزة وشمالها
شهيد في اريحا وزوارق الاحتلال وغاراته تستهدف شواطئ غزة وشمالها
23 نيسان 2024
اسلامي: المراكز النووية في البلاد محصنة امنيا مائة بالمائة
اسلامي: المراكز النووية في البلاد محصنة امنيا مائة بالمائة
23 نيسان 2024
الاحتلال الإسرائيلي.. فصل عنصري وإجرام بلا حدود
الاحتلال الإسرائيلي.. فصل عنصري وإجرام بلا حدود
22 نيسان 2024
اعتقالات وضغوطات وفصل.. هل تحولت الجامعات الأمريكية لساحة قمع؟
اعتقالات وضغوطات وفصل.. هل تحولت الجامعات الأمريكية لساحة قمع؟
22 نيسان 2024
من "7 أكتوبر إلى 1 أبريل" أخطاء الصهاينة ضد حماس وإيران
من "7 أكتوبر إلى 1 أبريل" أخطاء الصهاينة ضد حماس وإيران
22 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟