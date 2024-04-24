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الأربعاء 24 نيسان 2024 ساعة 16:03
فحوصات روتينية يجريها ملك السعودية في 'تخصصي جدة' لبضع ساعات
و قال الديوان الملكي السعودي في بيان:
"دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- هذا اليوم الأربعاء 15 شوال 1445هـ الموافق 24 أبريل 2024م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1130827
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