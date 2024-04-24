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الأربعاء 24 نيسان 2024 ساعة 16:10

وزير خارجية إيرلندا: نعمل مع دول أوروبية للاعتراف بدولة فلسطين

وزير خارجية إيرلندا: نعمل مع دول أوروبية للاعتراف بدولة فلسطين
وبحسب"RT"،وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في العاصمة عمان، قال مارتن: "نعمل مع دول تشاركنا الرأي في الاتحاد الأوروبي ليتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، مشددا على أنه "يجب وقف إطلاق النار فورا في غزة والسماح بدخول المساعدات دون عوائق".

وأكد "أننا نؤمن بحقوق الفلسطينيين في تقرير المصير وتأمين مستقبلهم ضمن دولة لهم"، محذرا من أن "الوضع خطير جدا في الضفة الغربية ويجب تخفيف التصعيد بأسرع وقت ممكن".

ورحب الوزير بقرار ألمانيا استئناف تمويل "الأونروا لأنها تقوم بعملها بشكل حيادي"، داعيا "الدول الأخرى إلى أن تستأنف تمويل الأونروا بشكل سريع".

من جهته، حذر الصفدي من أن "خطر توسع الحرب في المنطقة لا يزال قائما"، مشددا على "أننا نتفق على عمل كل ما هو ممكن لمنع الاحتلال من شن هجوم على رفح".

وأكد أن "اقتحام رفح سيؤدي إلى مجزرة إسرائيلية جديدة تضاف إلى قائمة مجازرها في قطاع غزة"، داعيا إلى "ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته ووقف هذه الكارثة".

ورأى الصفدي أن "تصفية وكالة الأونروا هدف عملت عليه إسرائيل قبل 7 أكتوبر وعلى المجتمع الدولي عدم السماح بذلك"، مضيفا: "نكرر مطالبة الدول باستئناف تمويل الأونروا بعد ثبوت زيف الاتهامات الإسرائيلية".

وجدد التأكيد أن "الطريق الوحيد لحل النزاع هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة".
رقم : 1130830
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