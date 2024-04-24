الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 24 نيسان 2024 ساعة 16:13

حادثة غير مسبوقة في وزارة الدفاع الروسية

حادثة غير مسبوقة في وزارة الدفاع الروسية
 
وذكرت المصادر أن تيمور إيفانوف يشغل منصب نائب وزير الدفاع الروسي منذ 23 مايو 2016، حيث أوكلت له مهمة الإشراف على القضايا المتعلقة بإدارة الممتلكات وإيواء القوات والإسكان والدعم الطبي للقوات المسلحة الروسية، وكان المسؤول عن الأعمال الإنشائية في وزارة الدفاع الروسية والرهون العقارية العسكرية، وشغل مؤخرًا منصب مسؤول تمويل الفيلق الأفريقي التابع لوزارة الدفاع.
يذكر أن إيفانوف كان أحد المقربين من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حيث عمل إيفانوف مع شويغو منذ عام 2012، عندما شغل الأخير منصب حاكم منطقة موسكو.
ولفت خبراء سياسيون أن هذا الإعتقال يأتي ضمن الحملة الضخمة التي تقودها أجهزة الأمن الروسية لمحاربة الفساد بأوامر مباشرة من الرئيس فلاديمير بوتين، والذي فاز مؤخرًا بالإنتخابات الرئاسية وبدأ ولايته الخامسة بإجرائات حازمة لمحاربة الفساد خصوصًا بما يتعلق بالأمن والدفاع.
ونقلت وسائل إعلام روسية أن تيمور إيفانوف ارتبط مؤخرًا بالتشكيل العسكري الروسي التابع لوزارة الدفاع "الفيلق الأفريقي"، وأفادت الوسائل أنه كان المسؤول عن تمويل التشكيل العسكري، والذي ما زال في طور الإنشاء، ويتوقع أن يبدأ نشاطه بشكل رسمي بحلول الصيف من العام الحالي.
وأفادت معلومات أن مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، كان قد تحدث قبل وفاته عدة مرات عن فساد تيمور إيفانوف على وجه التحديد، وعن تلقيه مبالغ مالية ضخمة بطرق غير شرعية مقابل تقديم خدمات غير قانونية بصفته المسؤول عن المشاريع الإنشائية التابعة لوزارة الدفاع.
وعلى الرغم من منصبه المرموق في الدولة، الا أن هذا لم يشفع له في التهرب من المسائلة القانونية، ومن الواضح أن وزارة الدفاع لن تسمح بأي فساد يتعلق بالتشكيل العسكري الجديد "الفيلق الأفريقي"، بسبب التعليمات الصارمة سواء من الرئيس بوتين أو وزير الدفاع سيرغي شويغو.
وتجدر الإشارة أن الفيلق الأفريقي قد وقع مؤخرًا اتفاق تعاون عسكري مع  النيجر،  وبموجبه ستنتشر قوات روسية تابعة للفيلق الأفريقي في العاصمة نيامي بالتزامن مع توصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق مع السلطات هناك تسحب بموجبه قواتها من البلاد.
 
رقم : 1130832
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس رئيسي: ايران مستعدة للمشاركة في تنمية سريلانكا
الرئيس رئيسي: ايران مستعدة للمشاركة في تنمية سريلانكا
السيد الخامنئي: الهدف من العقوبات وضع نظام الجمهورية الإسلامية في مأزق
السيد الخامنئي: الهدف من العقوبات وضع نظام الجمهورية الإسلامية في مأزق
24 نيسان 2024
انهيار مدينة دبي بعد ساعات قليلة من هطول الأمطار
انهيار مدينة دبي بعد ساعات قليلة من هطول الأمطار
24 نيسان 2024
المقابر الجماعية إجرام يتفوق فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي
المقابر الجماعية إجرام يتفوق فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي
24 نيسان 2024
مؤامرة تشكيل قوات دفاع جوي لأمريكا في الشمال السوري
مؤامرة تشكيل قوات دفاع جوي لأمريكا في الشمال السوري
24 نيسان 2024
هل دمر طوفان الأقصى صناعة الشركات الناشئة الإسرائيلية؟
هل دمر طوفان الأقصى صناعة الشركات الناشئة الإسرائيلية؟
24 نيسان 2024
إسقاط حزب الله للمسيرات الإسرائيلية.. ماذا في الرسائل والدلالات؟
إسقاط حزب الله للمسيرات الإسرائيلية.. ماذا في الرسائل والدلالات؟
23 نيسان 2024
رئيسي : ارادة ايران وباكستان مبنية على تطوير العلاقات الشاملة
رئيسي : ارادة ايران وباكستان مبنية على تطوير العلاقات الشاملة
23 نيسان 2024
شهيد في اريحا وزوارق الاحتلال وغاراته تستهدف شواطئ غزة وشمالها
شهيد في اريحا وزوارق الاحتلال وغاراته تستهدف شواطئ غزة وشمالها
23 نيسان 2024
اسلامي: المراكز النووية في البلاد محصنة امنيا مائة بالمائة
اسلامي: المراكز النووية في البلاد محصنة امنيا مائة بالمائة
23 نيسان 2024
الاحتلال الإسرائيلي.. فصل عنصري وإجرام بلا حدود
الاحتلال الإسرائيلي.. فصل عنصري وإجرام بلا حدود
22 نيسان 2024
اعتقالات وضغوطات وفصل.. هل تحولت الجامعات الأمريكية لساحة قمع؟
اعتقالات وضغوطات وفصل.. هل تحولت الجامعات الأمريكية لساحة قمع؟
22 نيسان 2024
من "7 أكتوبر إلى 1 أبريل" أخطاء الصهاينة ضد حماس وإيران
من "7 أكتوبر إلى 1 أبريل" أخطاء الصهاينة ضد حماس وإيران
22 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟