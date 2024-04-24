الجيش الروسي يختبر منظومات جديدة للتشويش على الدرونات

وحول الموضوع قال أوليغ جوكوف، كبير المصممين في مؤسسة "Geran" الروسية التي طوّرت هذه المنظومات:"تمكن الخبراء في مؤسستنا من تطوير منظومتي Ork-2 و Ork-3 للحرب الإلكترونية، لاستخدامهما في التشويش على الدرونات، وتم اختبارهما بنجاح خلال العملية العسكرية الخاصة".



وأضاف:"منظومة Ork-2 مصممة للسيارت والمركبات المختلفة، وتعمل بنطاقين، ويتم اختبار الترددات المناسبة لعملها وفقا للبيانات التي يتم الحصول عليها من وحدات الاستخبارت الإلكترونية.



أما منظومات Ork-3 فهي ميدانية محمولة، ويمكن تشغيلها والتحكم بها عن بعد، واستعمالها لحماية المواقع والمنشآت وتجمعات القوات العسكرية من خطر الدرونات".



وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن منظومة Ork-2 تزن 3 كلغ، ومنظومة Ork-3 تزن 8 كلغ، ويتراوح مدى عمل المنظومتين ما بين 50 و400 م.