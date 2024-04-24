طهران ترفض بيانا مشتركا للكويت والأردن بشأن حقل 'آرش'

وأشار كنعاني إلى مزاعم الكويت في البيان بشأن حقل آرش، وقال إن طرح مزاعم أحادية في مثل هذه البيانات لا يضمن أي حقوق للمدعي.



وأشار إلى المباحثات والمشاورات السابقة بين إيران والكويت، وقال: ننصح الكويت بالابتعاد عن المسار الخاطئ للضجيج الإعلامي حول هذه القضية والعودة بدلا من ذلك إلى المفاوضات الفنية والقانونية التي هي الطريقة الأفضل والأنسب للتعامل مع الموضوع.



وأكد كنعاني مرة أخرى: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستناداً إلى الحقوق التاريخية وتاريخ المفاوضات المشتركة، مستعدة لمواصلة المحادثات بشأن إطار يتضمن احترام المصالح المشتركة.



وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية، على مبدأ حسن النية في التعاملات الإقليمية، مؤكدا ضرورة تجنب تدخل حكومات ثالثة في هذه القضية. وقال؛ ولا شك أن الحكومات المعنية قادرة على التوصل إلى الاتفاق اللازم في ظل التعاون الودي وبما يتوافق مع المصالح المشتركة، بعيداً عن الجدل الإعلامي.