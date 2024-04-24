ونقلت "روسيا اليوم" عن موقع "i24 News" العبري قوله، اثر استقالة أهارون هاليفا والتي لن تدخل حيز التنفيذ على الفور، قد ينضم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، ورئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) رونين بار إلى جانب الجنرالات المسؤولين عن الفشل في التصدي لهجوم السابع من أكتوبر 2023 مثل رؤساء العمليات وقيادة الجنوب ومنسق الأنشطة في المناطق.



ويضيف الموقع أن استقالة هرتسي هليفي ورونين بار يمكن أن توجه الأضواء بعد ذلك إلى رئيس الوزراء نتنياهو و"وزير الدفاع" غالانت اللذين يتحملان أيضا المسؤولية عن الإخفاقات الهائلة التي أدت إلى أحداث 7 أكتوبر، وبالتالي إلى انتخابات جديدة، كما يقول الكثيرون من المحللين.



ويشير الموقع العبري إلى أن هاليفا الذي كان حلقة وصل رئيسية في الإخفاقات الإسرائيلية في 7 أكتوبر، "أخطأ في تفسير" نوايا حماس لعدة أشهر وحتى سنوات على الرغم من التحذيرات العديدة، وشارك في هذه التقييمات الخاطئة مع كامل التسلسل الهرمي للاستخبارات العسكرية، والشين بيت، وجهاز الأمن العام، مبينا أن الموساد وحده هو الذي شكك في هذه التقييمات.



وأفاد الموقع بأنه بعد أسبوع ونصف من بدء الهجوم اعترف هاليفا بالفشل حيث قال "بصفتي رئيسا للاستخبارات العسكرية أتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الفشل".

