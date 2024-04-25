202 يوم من الحرب على غزة.. شهداء بالعشرات

وارتكب كيان الاحتلال 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 79 شهيد و 86 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الصهيوني الى 34262شهيد و 77229 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



وكثفت قوات الاحتلال عدوانا على رفح، فقد قصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الجمل بحي الجنينة شرقي رفح؛ ما أدى إلى 5 شهداء من النازحين، واستهدفت أرضًا زراعية في خربة العدس شمالي رفح، ومنزلاً لعائلة أبو عرار في منطقة مصبح شمالي رفح؛ ما أدى إلى عدد من الإصابات.



كما قصفت طائرات الاحتلال أرضًا في مخيم الشابورة وسط المدينة ما أدى إلى عدد من المُصابين. واستشهد مواطن وأصيب آخرون بعدما قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة حسنين في مخيم يبنا جنوب رفح.





* فيما يلي أهم تطورات اليوم المائتين والثاني من عملية طوفان الأقصى:



-الاحتلال هاجم قريتي "مارون الراس" و"حولا" بجنوب لبنان عدة مرات .



-طائرات الاحتلال قصفت رفح خمس مرات خلال ساعات الليل مخلفة عدد من الشهداء والجرحى.



-الاحتلال استهدف منزل لعائلة الجمل بحي الجنينة شرقي رفح ما ادى لاستشهاد خمسة نازحين من عائلة نبهان واصابة اعداد اخرى.



- قصف منزل لعائلة حسنين في مخيم يبنا جنوبي رفح ادى إلى استشهاد اثنين من المواطنين واصابة اعداد أخرى.



-طائرات الاحتلال استهدفت اراض زراعية في شارع صدام في خربة العدس شمالي رفح ومنزل لعائلة أبو عرار في منطقة مصبح شمالي رفح و أرض في مخيم الشابورة وسط المدينة ونقل عدد من المُصابين.



- الاحتلال استهدف منطقة الفخاري جنوب شرق خانيونس فيما استشهد مواطن في قصف على منطقة المواصي غرب خان يونس.



- شهيد وجرحى في غارة إسرائيلية قرب الجامعة الإسلامية شرقي مدينة خان يونس



غزة والشمال



-غارة إسرائيلية على مخيم الشاطيء غرب غزة تودي إلى استشهاد المواطنة آمنة حميد وطفليها.



-المدفعية الإسرائيلية قصفت احياءً الشيخ عجلين وتل الهوآ والزيتون جنوب مدينة غزة.



- طائرات الاحتلال دمرت منزلاً في محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.



وسط القطاع



-شهيدة جراء سقوط قذيفة مدفعية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



-طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت محيط مسجد البلد القديم وسط دير البلح وسط قطاع غزة.



-شهيد وعدد من الإصابات في استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين شرقي مخيم البريج بقذيفة مدفعية.



- قوات الاحتلال تواصل تدمير منازل المواطنين في قرية المغراقة جنوب مدينة غزة.