اعتقال عشرات الطلاب بتكساس لمشاركتهم بمظاهرات تضامنية مع غزة

واحتشد ما يقرب من 400 متظاهر على الأرصفة المحيطة بالمدخل، وهم يهتفون ويلوحون بالأعلام الفلسطينية.



كان الهدف من زيارة بايدن ظاهريًا التحدث عن دعم حقوق المرأة في مواجهة حظر الإجهاض في فلوريدا، وهو الحظر الذي سمح به بايدن والحزب الديمقراطي بشكل أساسي.



وسارع العديد من المتظاهرين إلى الإشارة إلى نفاق بايدن الذي يدعي أنه يدافع عن حقوق المرأة بينما يواصل بيع الأسلحة لإسرائيل التي استخدمتها لقتل عشرات الآلاف من النساء في غزة.



كان أحد المحاور الرئيسية للاحتجاج هو إظهار لجو بايدن أن دعمه القوي لإسرائيل سيكلفه الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر، حسبما لاحظت منصة “فايك باك”، التي تتحدث باسم العديد من المنظمات الشبابية في الولايات المتحدة.



وتم تنظيم الاحتجاج من قبل عدة مجموعات بما في ذلك تحالف تامبا ضد العنصرية والقمع السياسي، وضم بشكل رئيسي طلاب الجامعات وأفراد الجالية العربية الأمريكية.



وقال منظمو الاحتجاج إن الائتلاف المحلي للمنظمات التي تعمل على توفير التضامن مع المقاومة الفلسطينية يتحرك ويستمر في الضغط على السياسيين لإنهاء الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل.



واعتقلت الشرطة الأمريكية العشرات من المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين يوم الأربعاء في الحرم الجامعي بمدينة أوستن بعد أن خرج مئات الطلاب من الفصول الدراسية وبدأوا اعتصاماً لدعم غزة.



وتظهر مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من ضباط شرطة الولاية، وهم يرتدون معدات مكافحة الشغب، ويحاولون تفريق الحشد.



وذكرت صحيفة تكساس تريبيون أنه تم اعتقال أربعة طلاب حتى الآن، ويمكن أن يتبعهم المزيد إذا لم تغادر الحشود.



وذكرت صحيفة دالاس مورنينغ نيوز أن الشرطة كانت تحمل الهراوات والبنادق، واستخدم البعض الهراوات لإبعاد الناس.



واستعدت الجامعة للاحتجاجات التي بدأت منتصف نهار الأربعاء، بحسب الصحيفة، حيث أرسل مكتب شؤون الطلاب بيانًا يحذر فيه الطلاب من أنه ستكون هناك عواقب للمشاركة في الحدث.



وقال متحدث باسم المكتب: “لا تتسامح جامعة تكساس في أوستن مع تعطيل أنشطة الحرم الجامعي أو العمليات كما رأينا في الجامعات الأخرى”. “هذا وقت مهم في الفصل الدراسي لدينا حيث ينهى الطلاب الفصول الدراسية ويدرسون للنهائيات، وسنعمل أولاً وقبل كل شيء للسماح لهذه الوظائف الحيوية بالمضي قدمًا دون انقطاع.”



ويحاكي الاحتجاج الاحتجاجات الأخرى التي حدثت في العديد من الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.



وشهد الأسبوع الماضي مظاهرات في العديد من المؤسسات النخبوية حيث أقام المتظاهرون مخيمات على ممتلكات الجامعة.



وهددت عدة جامعات بإيقاف الطلاب المشاركين، وتم القبض على أكثر من 100 ناشط في جامعة كولومبيا.