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الخميس 25 نيسان 2024 ساعة 09:57

بضاعتكم رُدت إليكم..القسام تنفذ كمينين ضد قوات الاحتلال باسلحتهم

بضاعتكم رُدت إليكم..القسام تنفذ كمينين ضد قوات الاحتلال باسلحتهم
وقالت القسام في بيانٍ مقتضب مساء الأربعاء، عبر قناتها في تلغرام عن كميني المغراقة: "مجاهدونا يستدرجون قوتين صهيونيتين مؤللتين ويوقعونهما في كميني ألغام منفصلين مستخدمين العبوات الناسفة وصواريخ F16 التي تم إطلاقها على المدنيين ولم تنفجر في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة".

وسبق هذا الإعلان، فيديو نشرته القسام، يظهر قنص ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، شمال بيت حانون شمال قطاع غزة، في عملية وقعت يوم الـ22/نيسان الجاري.

والثلاثاء، أعلن ناطق عسكري اسرائيلي مقتل جندي متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها قنصًا في بيت حانون شمال قطاع غزة. مشيراً إلى أنه من وحدة قصاصي الأثر في جيش الاحتلال.

يذكر أن كتائب القسام بثت في وقتٍ سابق مشاهد لكمين الأبرار النوعي، الذي نفذته ضد قوات جيش الاحتلال، عصر يوم السابع والعشرين من رمضان من النقطة صفر، في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، معلنةً مقتل 9 جنود صهاينة فيه.
مصدر : وكالات
رقم : 1130989
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