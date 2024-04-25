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الخميس 25 نيسان 2024 ساعة 10:49

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى تحت حماية مشددة

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى تحت حماية مشددة
وأعلنت الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، أنّ "700 مستوطن ومتطرف اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح في ثالث أيام عيد الفصح اليهودي".

وأفادت مصادر صحفية بأن أكثر من 430 مستوطنًا ومتطرفًا اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، في ظل إجراءات عسكرية مشددة في القدس، حيث أعاقت حركة المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وكانت ما تسمى "جماعات الهيكل" قد دعت إلى تكثيف الاقتحامات خلال أيام "عيد الفصح"، ونشرت في صفحاتها عبر مواقع التواصل دعوات لتقديم قرابين الفصح في المسجد الأقصى مقابل منحة مالية.

ويتزامن اقتحام المستوطنين للأقصى؛ بعدوان مدمر يشنه الاحتلال على قطاع غزة لليوم 202، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
مصدر : وكالات
رقم : 1130998
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