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الخميس 25 نيسان 2024 ساعة 12:22

كيان الاحتلال يستعد لسيناريو صدور مذكرات اعتقال بحق قادته

كيان الاحتلال يستعد لسيناريو صدور مذكرات اعتقال بحق قادته
جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة 13 العبرية؛ ولفتت إلى أن مستشار الأمن ، تساحي هنغبي، ترأس الاجتماع؛ وتقرر اتخاذ سلسلة من الإجراءات تتمثل بإطلاق حملة ضغط دبلوماسية وتفعيل أدوات "إسرائيل" الدولية لمنع محكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال.

وذكر التقرير أن خلال الاجتماع جرى إقرار عدد من الإجراءات الفورية التي يتعين على سلطات الاحتلال اتخاذها لمواجهة هذه الخطوة المحتملة، والتي تتمثل بـ"شن حملة سياسية" على المستوى الدولي، في محاولة لإحباط هذه الخطوة.

وتشمل "الإجراءات الفورية" التي أقرها مجلس الأمن الصهيوني، مكالمات هاتفية بين نتنياهو ونظرائه حول العالم، وممارسة ضغوط على الإدارة الأميركية، وإشراك سفير الكيان لدى واشطن، مخائيل هرتسوغ، بهذه الجهود.

ووفقا للتقرير، فإنه "بحسب المعلومات والمؤشرات المتوفرة لدى كبار المسؤولين، هناك احتمال أن تُوجه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت وهليفي".

وتشير تقديرات المسؤولين الصهاينة، بحسب القناة 13، إلى أن "أوامر الاعتقال المحتملة من المتوقع أن تستهدف، في حال صدورها، واضعي السياسيات على المستويين العسكري والسياسي (في إشارة إلى المسؤولين رفيعي المستوى)، وليس ضد الضباط الصغار".

ووفقا لقناة 13، فإن سلطات الاحتلال شرعت بالفعل بـ"الإجراءات الفورية" التي تقرر اتخذاها في محاولة لمنع إصدار أوامر الاعتقال، إذ أجرى نتنياهو، الأربعاء، محادثات هاتفية مع نظرائه في هولندا والتشيك والنمسا، لحثهم على ممارسة ضغوط سياسية على المحكمة لصالح الكيان.

كما أجرى كل من وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، والسفير الصهيوني لدى واشنطن، محادثات مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، جو بادين، ونواب في والكونغرس؛ إضافة إلى ذلك، أشارت القناة إلى "ضغوط هائلة على الإدارة الأميركية للتدخل لصالح إسرائيل" في هذه المسألة.

وأفاد التقرير بأن المجلس الوزاري الصهيوني للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) الذي من المقرر أن يجتمع الخميس، سيناقش هذا الملف، بما في ذلك إجراءات إضافية يمكن اتخاذها في محاولة لعرقلة الخطوة المحتملة.
مصدر : وكالات
رقم : 1131012
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