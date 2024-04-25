المقاومة العراقية.. "إيلات : الرعب لم ينتهِ وهناك المزيد"

هذا ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" والقوات المسلحة اليمنية و"المقاومة الإسلامية في العراق"، إحصائية ضمن إنفوغراف، تُظهر مجموع عمليات "جبهات المساندة" لقطاع غزة، في لبنان واليمن والعراق خلال 200 يوم من معركة طوفان الأقصى.



ويظهر الإنفوغراف انه "تم تنفيذ 1998 عملية على جبهات المساندة في لبنان واليمن والعراق خلال 200 يوم".



أما على جبهة لبنان فقد تم تنفيذ 1637 عملية مقسمة على الشكل التالي: 1404 استهداف مواقع, 51 استهداف جوي, و182 استهداف مستوطنات".



اما المقاومة الإسلامية في العراق فنفذت 243 عملية مساندة, والقوات المسلحة اليمنية نفذت 118 عملية منها 18 عملية على الكيان المحتل.