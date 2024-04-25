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الخميس 25 نيسان 2024 ساعة 17:16

الاحتلال يسحب لواء 'ناحال' من غزة ويقر بخسائر جديدة..

الاحتلال يسحب لواء
وقالت مصادر عبرية إنه وخلال الأشهر الثلاثة الماضية تم تكليف اللواء ناحال بمهمة الحفاظ على الممر الذي يقسم قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال ان جنود اللواء قتلوا نحو 1000 مقاوم في الممر، ودمروا ن و 20 كيلو مترا من الأنفاق.

وأشار جيش الاحتلال الى اللواء يغاد لراحة قصيرة استعدادا للمهمة القادمة في غزة وهي اجتياح رفح.

وفي إطار الاستعدادات لاجتياح في رفح، وفقا لبيانات الجيش الاحتلال، تم حتى الآن نزوح حوالي 100-150 ألف مواطن من المنطقة الواقعة شمالا إلى منطقة المواصي وخان يونس.

وقالت إن نحو 1.2 مليون شخص لا يزالون في رفح وستعمل على إخراجهم في وقت لاحق.
رقم : 1131066
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