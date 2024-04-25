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الخميس 25 نيسان 2024 ساعة 17:23

لواء اسرائيلي: ثقافة الكذب تطورت بأعلى المستويات داخل الجيش الإسرائيلي

لواء اسرائيلي: ثقافة الكذب تطورت بأعلى المستويات داخل الجيش الإسرائيلي
جاء ذلك في مقابلة مصورة ثم بثها خلال الأسبوع الحالي.

وقال يتسحاك بريك، إن "الجيش الإسرائيلي أعلن منذ مدة عن 12 ألف قتيل من حركة حماس، ثم بعد أسبوع ونصف أعلن أن عدد القتلى أصبح 13 ألف، وهذا يعني أنهم قتلوا خلال أسبوع واحد ألف شخص، وكل يوم يتحدثون عن مقتل المئات"، مؤكدا على ان هذا تضخيم لا أساس له للأعداد.

وشدد يتسحاك بريك، أن الجيش مازال يكذب أيضًا حول هجماته على حماس، "فالجيش لا يقاتل مقاتلي حركة حماس وجهًا لوجه، بل يخرجون من الأنفاق وينصبون الكمائن المفخخة ثم يدخلون الأنفاق، وهم لا يريدون الاشتباك وجهًا لوجه".

وأضاف، أن "ثقافة الكذب تطورت في أعلى المستويات داخل الجيش الإسرائيلي"، مبينًا أن جنرالات الجيش يقدمون لمجلس الحرب ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست معلومات ليست مبنية على حقائق، فالانطباع عندهم أهم من الحقائق".

يتسحاك بريك، الذي يوصف بأنه أول شخص في الكيان الإسرائيلي حذر من أن الجيش عاجز عن صد هجوم مثل طوفان الأقصى، يتفق في تقديراته هذه مع تقديرات المسؤولين الأميركيين، الذين يؤكدون، بحسب تقارير وسائل إعلام أمريكية، أن أعداد القتلى التي تشير لها تل ابيب مبالغ فيها.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، أن الخسائر التي ألحقها الكيان الكيان الاسرائيلي بحركة حماس بشريًا وميدانيًا لا تتجاوز 20%.
 
رقم : 1131068
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